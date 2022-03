Chez Pavoifêtes à Rochecorbon, le rush de la fabrication de drapeaux ukrainiens

Dans le petit atelier de Pavoifêtes, installé à Rochecorbon, les tissus bleu et jaune s'empilent sur les tables de couturières. "Je ne vois que ça depuis des jours, soupire Nathalie, en pleine préparation d'une commande pour la mairie de Bourges. Mais cela prouve qu'il y a une solidarité avec le peuple ukrainien et c'est bien."

Depuis le début de l'invasion russe, fin février, l'entreprise spécialisée dans la fabrication de drapeaux et de pavillons ne sait plus où donner de la tête. Tout le monde veut son drapeau ukrainien. Entre les collectivités (principaux clients), les associations et quelques particuliers, ça n'arrête pas. "Je suis là depuis quatre ans et je n'avais jamais vendu un seul drapeau ukrainien, reconnait Aurore Auberger, la directrice adjointe de Pavoifêtes. Là, depuis deux semaines, on a des centaines de drapeaux qui sont fabriqués par jour et c'est pareil pour la semaine qui s'annonce."

La mairie de Bourges a commandé cinq drapeaux et pavillons ukrainiens. Ils s'apprêtent à partir. © Radio France - Adrien Bossard

On fait tourner les machines jour et nuit

Comme en règle générale, mars, avril et mai sont de gros mois avec le début des salons événementiels notamment, la société est obligée de s'adapter. "On fait tourner les machines jour et nuit, ce qui n'est pas le cas normalement, poursuit Aurore Auberger. On a passé aussi les couturières en heures supplémentaires parce qu'on ne reçoit que des commandes en urgence. Il faut répondre en 24/48 heures alors qu'en principe nous avons un délai d'une semaine. Après, il est difficile de s'en réjouir quand on sait qu'il y a la guerre en Ukraine."

Les impressions par sublimation sont directement réalisés sur le site de Rochecorbon. © Radio France - Adrien Bossard

Pavoifêtes se tâte encore à recruter une personne en intérim, comme il y a deux ans avec la confection de masques contre le Covid-19, lors du dernier gros pic d'activité.