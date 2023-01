"Chez Pierre", un restaurant qui emploie des personnes handicapées mentales ouvre à Aix-en-Provence

" Chez Pierre ", c'est un nouveau restaurant, une peu différent, qui ouvre ce mercredi 4 janvier, en centre-ville d'Aix-en-Provence. Situé 12 avenue Victor-Hugo, en face du cinéma Le Cézanne, l'établissement emploie principalement des personnes en situation de handicap mental, encadrées par une cheffe de cuisine et un manager de salle.

Au service, ou en cuisine, ce sont huit personnes handicapées qui ont été recrutées en CDI, comme Christopher. Le jeune homme de 26 ans, atteint de trisomie 21 est impatient de commencer son emploi, lui qui raconte que "des personnes me parlaient mal avant (...) ici on est protégés".

Une transmission toute en bienveillance

Les employés sont accompagnés, notamment par Maité et ses 14 ans d’expérience en cuisine. Elle est ravie de ce nouveau travail de transmission : "C’est vraiment un plaisir. Ils ont toujours envie de travailler et d’apprendre. C’est plus enrichissant d’être ici que dans n’importe quel restaurant. Je peux leur apprendre à faire un plat, mais eux m’apprennent à être une meilleure personne."

Avant ce premier jour en salle et en cuisine, les employés de "Chez Pierre" ont été formés dans un "écrin bienveillant", comme dit la directrice de l'établissement Caroline Mansical : "Un restaurant c'est souvent beaucoup de stress et des coups de chaud, il a fallu prévoir un environnement plus calme pour eux". Par exemple, le choix du lieu était déterminant : en centre-ville, pour inclure le handicap dans la vie quotidienne des Aixois, mais en trouvant aussi une adresse avec des cuisines qui ne soient pas à l'étage ou en sous-sol, car avec leurs spécificités, ces employés sont souvent fatigables.

"C’est une chance que le restaurant s’adapte", confirme Constance, 19 ans, jeune autiste atteinte du syndrome Asperger. "Ici, j’arrive à travailler dans de bonnes conditions. Cela va à mon rythme et je n’ai pas de pression. Si j’ai besoin de prendre une pause parce que je suis fatiguée, je peux le faire."

Cet handicap provoque chez elle plus de fatigabilité, une sensibilité accrue au son et à la lumière. Elle a besoin de consignes claires et énoncées une par une. En cuisine et en salle, ses particularités sont prises en compte, de quoi ravir sa mère : "C’est la première fois qu’on la voit avec le sourire, c’est la démarche positive qui change tout. Ils sont valorisés et accompagnés. Elle n’y va pas avec le ventre noué mais avec le sourire. Je ne pouvais même pas imaginer que cela pouvait se passer comme ça."

Un restaurant "comme les autres"

Pour le reste, c'est un restaurant classique qui peut assurer 35 couverts chaque midi. Ici, tout est fait maison, et avec des produits locaux et de saison. A la carte, un menu du jour mais aussi trois trois plats qui changeront chaque mois (une assiette de viande, une de poisson et un plat végétarien). "Une organisation tendue", précise la porteuse de projet Caroline Mansincal, "mais on veut vraiment leur montrer que l’on compte sur eux. "

"L’idée c’est de venir dans ce restaurant comme on viendrait dans un restaurant classique", explique Romain Guerby, coordinateur du projet. "L’objectif c’est que nos porteurs de handicap soient en autogestion sur leur service". Le manager de salle est très fier de son équipe et de l’implication de chacun : "Ce sont tous des bosseurs et pour une fois ils peuvent prouver ce dont ils sont capables. Peut-être qu’il y a une pénibilité plus importante, mais ils donnent tout et ont des sens exacerbés dont ils se servent très bien."

35 couverts assurés chaque jour Chez Pierre © Radio France - Margaux Bongrand

C’est donc enfin le grand jour pour la directrice, son équipe encadrante et ceux qu'elle appelle "ses pierres précieuses". Son projet de restaurant inclusif et social avait débuté en 2019. Retardé par le Covid, l’ouverture du restaurant "Chez Pierre" a donc bien lieu ce mercredi 4 janvier et c'est une très belle adresse.

CHEZ PIERRE : 12 avenue Victor-Hugo à Aix-en-Provence, est ouvert chaque midi, du lundi au samedi, mais aussi dès 9h, pour des formules petit déjeuner le matin, et jusqu’à 17h l’après-midi.