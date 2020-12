Chezal-Benoît : les élus Berrichons unis pour défendre l'hôpital psychiatrique

Les élus montent à la charge pour sauver l'hôpital psychiatrique de Chezal-Benoit, à la limite du Cher et de l'Indre. Il a compté jusqu'à 600 patients dans les années 70. Aujourd'hui, le site n'accueille plus que 170 lits. Le coup de grâce pourrait être le départ de l'addictologie.

Chezal-Benoit est l'un des trois sites de l'hôpital psychiatrique George Sand dans le Cher (avec Bourges et Dun sur Auron). L'année dernière, la pavillon Gargilesse et ses 31 lits, a fermé. Désormais, le service d'addictologie est menacé : il devrait être transféré sur Bourges vers 2023. L'hôpital de Chezal-Benoit pourrait perdre 55 postes au total...

Président du conseil départemental, sénateurs, députés, maires et présidents d'intercommunalité montent au créneau. © Radio France - Michel Benoit

Les élus, dont l'ensemble des parlementaires berrichons, viennent de signer une lettre au premier ministre pour alerter sur la mort programmée du site. Le village de Chezal-Benoit ne compte que 800 habitants. L'hôpital, c'est le poumon économique de tout le secteur : " L'école est mise en danger, le centre de secours des pompiers dont le chef est infirmier à l'hôpital , également " énumère le maire, Roger Lebrero : " L'essentiel de la population de Chezal a travaillé, ou travaille à l'hôpital. Sur 15 conseiller municipaux, dix ont un lien direct avec l'hôpital ! "

Plusieurs pavillons sont déjà fermés à Chezal-Benoit © Radio France - Michel Benoit

Aujourd'hui, l'addictologie a tendance à être traitée dans les villes pour faciliter la réinsertion économique des patients. Ok disent les élus, mais dans ce cas, il faut ouvrir des nouveaux services à Chezal-Benoit : " On ne peut pas sacrifier l'aménagement du territoire au profit de la santé " clame Loïc Kervran, député LREM de la circonscription : " On veut des engagements sur plusieurs projets : la création d'une maison d'accueil spécialisée pour des patients ayant des troubles autistiques, la création d'un foyer d'accueil médicalisé, la création de places d'accueil familial thérapeutique et la création d'un centre d'accueil pour auteurs de violences intra-familiales. Ce dernier projet est en concurrence avec un projet identique sur Tours." Soit environ 25 lits... maigres compensations, loin d'être acquises.

Loïc Kervran, député LREM du Cher, à la manoeuvre pour défendre l'hôpital G.Sand, à Chezal-Benoit © Radio France - Michel Benoit

L'ARS ne répond même pas aux lettres du maire de Chezal-Benoit : " On se sent méprisés " clame Roger Lebrero. " Alors la population est soit résignée, soit en colère et c'est dramatique. On va en arriver à ce que beaucoup n'aillent plus voter parce qu'ils n'ont plus confiance dans les pouvoirs publics."

Roger Lebrero, maire de Chezal-Benoit, se sent méprisé par l'ARS © Radio France - Michel Benoit

Le premier ministre a demandé au ministre de la santé de recevoir une délégation berrichonne, courant janvier.