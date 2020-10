Chiffre du jour : 1 061 km d'itinéraires VTT labelisés FFC entre Luberon et Lure

La fédération Française de Cyclisme a labelisés plus d'un millier de kilomètres de sentiers entre Luberon et Lure pour rouler en VTT. Les tracés préservent faune et flore. Ils sont accessible à tous, du très facile aux plus compliqués.

1 061 km d'itinéraires VTT sont balisés et labelisés entre Luberon et Lure par la Fédération Française de Cyclisme. Pour ceux qui aiment le vélo quand ca grimpe sur des petits chemins, ca représente 28.850 m.

Il existe déjà un espace VTT sur le Ventoux. Là, entre Luberon et Lure, ce sont 63 boucles de VTT qui ont été tracés par des spécialistes du vélo. Ils connaissent chaque pierre, chaque virage. Ils ont tout prévu : des circuits faciles couleur verte comme autour de Lourmarin ou plus engagés couleur noire comme entre Lauris et Bonnieux, 25 km par la forêt des Cèdres. Là c'est compliqué, il faut savoir monter et et négocier les virages sur les sentiers étroits. Au total, 63 boucles sont recensées. Toutes sur un site internet avec fichiers GPS pour importer le parcours sur votre vélo et ne pas vous perdre...

Le label Espace VTT protège la nature et les habitants du Luberon

Les sentiers sont entretenus, balisés par des professionnels. Les propriétaires ont donné leur accord pour laisser passer les vélos. Cet espace VTTFFC c'est aussi une façon de canaliser l'afflux des touristes en vélo. Ils n'iront pas pédaler n'importe où désormais. Il y a des secteurs protégés, des plantes et des animaux qu'ils ne faut pas déranger. le Parc Naturel du Luberon a montrer les secteurs à éviter. Ces 63 circuits sont aussi une activité économique puisque 138 prestataires ont été labellisés, des commerçants impliqués dans l'accueil vélo pour acheter à manger, se loger, faire réparer son vélo.

Cet espace VTT labelisé FFC est inauguré ce weekend avec la All Ride VTT dimanche au château de l'environnement de Buoux avec cinq randonnés en VTT. Tout le monde peut y participer : il y en a pour tous les niveaux.