Chien, chat, lapin : cet été, les "pet sitters" débordés dans le Nord-Pas-de-Calais

Leur métier : garder vos animaux de compagnie pendant les vacances. Les "pet sitters" et les pensions familiales sont très sollicités cet été. Certains clients réservent un an à l'avance !

Si vous avez la chance de partir en vacances cet été et que vous avez des animaux de compagnie, vous vous posez sans doute cette question : comment faire garder Médor, Félix ou Lapinou ? Les "pet sitters" ont énormément de demandes dans le Nord-Pas-de-Calais. Comme le nom l'indique, ce sont des baby-sitters pour bêtes à poils ou à plumes. Ces professionnels prennent soin de vos animaux pendant que vous crapahutez dans la montagne ou que vous bronzez sur la plage.

Un travail 7j/7

Il ne s'agit pas d'un job d'été mais d'un métier à plein temps. Marie Lenec est auto-entrepreneuse et exerce depuis quatre ans à Lille avec sa société Lille à pattes. Elle fait entre autres des visites à domiciles pour les matous. Pendant l'été, elle se promène avec un énorme trousseau de clés, celles de ses clients. Elle travaille 7j/7, parfois jusqu'à dix heures par jour, et enchaîne en moyenne une dizaine de visites quotidiennes. Chacune dure une vingtaine de minutes. Même si ce n'est pas un métier pour "devenir riche", sourit-elle, elle se dégage un salaire suffisant.

Ce jour-là, elle rend visite à Ron, dans le Vieux-Lille. Ce grand chat roux miaule et ronronne dès qu'elle ouvre la porte. Après avoir changé la litière, elle lui donne à manger et à boire, et l'emmène se promener sur le balcon entre deux séances câlins. Le budget est d'une petite centaine d'euros pour une semaine, à raison d'une visite par jour. "Certains clients me racontent qu'ils ont eu des déconvenues, des amis qui devaient passer s'occuper du chat et ne sont jamais passés, explique-t-elle. Ils ont besoin qu'une personne de confiance vienne s'occuper de leur animal, et puis ils confient leurs clés donc leur maison."

Une colonie de vacances pour chiens

Impossible en revanche de laisser un chien dans un appartement pendant deux semaines, même avec des visites régulières. Mis à part les traditionnels chenils, il existe des pensions familiales qui accueillent un nombre restreint d'animaux. A Le Souich par exemple, au sud du Pas-de-Calais, près de la frontière avec la Somme, Marion Fourez a ouvert son entreprise "Com'ma la maison" il y a deux ans. Pour elle, c'est un changement de vie à 180 degrés : avant de lancer son activité, elle était salariée dans le marketting et elle a tout plaqué pour se reconvertir.

A l'entrée, une pancarte affiche la couleur : "maison de vacances pour animaux". Ici, pas de boxes : les animaux se promènent en liberté sur trois hectares de terrain boisé. "Les gens disent à leurs chiens : "Tu vas aller chez nounou, tu vas en colonie de vacances !" (rires)".

Elle a un agrément pour accueillir jusqu'à neuf chiens. Selon elle, la cohabitation se passe bien dans l'immense majorité des cas mais elle propose des pré-visites ou des week-ends de test. Chaque chien mange seul, tour à tour, pour éviter les disputes, et elle les promène en deux groupes séparés.

Un manque d'hébergements

Ses clients font parfois plusieurs heures de route pour déposer leurs chiens : 92% viennent de Lille, à 1h15 de là. La nuitée coûte vingt-quatre euros, contre "dix à dix-neuf euros dans un chenil classique". Elle arrive à se dégager un salaire correct, en lissant ses revenus sur l'année, puisque mars et novembre sont des périodes plus creuses.

Elle affiche complet tout l'été. Son planning est également rempli pour les vacances de Noël ! En juillet, elle a refusé 60 demandes, 80 en août. "Les clients réservent un an à l'avance", confie-t-elle. "Je refuse beaucoup de monde, ça fait toujours mal au cœur surtout quand on voit le nombre d'abandons. Les chenils et les pensions sont blindés, il y a vraiment un manque d'hébergement. Il faut être investi mais c'est un super métier."

Si ce métier vous intéresse, sachez qu'il faut faire une formation, "l'ACACED" (attestation de connaissances pour les animaux de compagnie d’espèces domestiques). Avant d'obtenir votre agrément, vous recevez la visite d'un vétérinaire sanitaire.