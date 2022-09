Chien maltraité : le rappeur Timal doit être présenté ce jeudi au procureur pour connaître sa peine

Le rappeur Timal, 25 ans, doit être présenté ce jeudi au procureur dans le cadre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, indique le parquet de Meaux. Mercredi, il avait été interpellé à Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne) et placé en garde à vue pour avoir frappé son chien.

Le rappeur Timal, interpellé mercredi à Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne) avait été mis en garde à vue pour avoir frappé son chien. Il est accusé "d'acte de cruauté envers un animal domestique". "Il a reconnu les faits", a précisé le parquet. Le procureur doit lui signifier sa peine ce jeudi.

La veille de son interpellation, Timal, de son vrai nom Ruben Louis, avait posté sur le réseau social Snapchat une vidéo dans laquelle il se filme en train de donner trois coups de pied au niveau de la tête à l'un de ses deux chiens. "Connard va", peut-on lire en légende.

Le procureur va proposer une peine au rappeur

Le rappeur doit être présenté ce jeudi au procureur dans le cadre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, sorte de "plaider-coupable" à la française.

Cette procédure pénale simplifiée intervient pour juger plus rapidement certains délits, à condition que la personne mise en cause reconnaisse les faits. D'abord, le procureur propose une peine puis, si celle-ci est acceptée par l'auteur, le dossier est transmis à un juge qui homologue ou non la proposition lors d'une audience.

"Les chiens sont craintifs" : l'association Action Protection Animale

"Les chiens ont été saisis et ils ne lui sont pas restitués", a précisé le parquet. "De type molosse, Vamos, 5 ans et Arya, quelques mois, ne sont certes pas en mauvais état visuel mais ont clairement peur de la main de l'homme et sont très craintifs", avait tweeté mercredi l'association Action Protection Animale.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Timal reçoit le soutien de Booba

Timal a reçu le soutien de la star du rap Booba avec qui il a sorti, fin août, un single intitulé "Caméléon".

"T'as merdé sur ce coup mais tu leur prouveras que tu n'es pas mauvais", a tweeté Booba qui qualifie le geste du jeune rappeur d'"inacceptable mais pas impardonnable".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Cette affaire rappelle le cas de Kurt Zouma, défenseur international français condamné en juin par la justice britannique à 180 heures de travaux d'intérêt général. Il avait maltraité son chat. Lui aussi avait diffusé la vidéo qui était devenue virale et avait provoqué une vague d'indignation.