Chiens abandonnés sur "liste d'attente" : la SPA de Thionville, saturée, doit refuser des animaux

Les abandons des animaux sont en hausse et la Société protectrice des animaux (SPA) à Thionville n'est pas épargnée. Les enclos peuvent contenir 49 chiens et 70 chats, sans oublier les lapins et autres animaux. Déjà saturé, le refuge a une liste d'attente de bêtes abandonnées : "On a 75 chiens et une cinquantaine de chats en attente d'avoir une place et la liste s'allonge", se désole Jennifer Megna, responsable du refuge.

Ne pas pouvoir recevoir les animaux abandonnés est un crève-cœur, mais la SPA est contrainte de le faire pour le bien-être de ceux déjà pris en charge. "On essaie vraiment de gérer nos capacités d'accueil, mais en aucun cas nous ne prendrons des animaux si nous devons les accueillir dans de mauvaises conditions", témoigne Jennifer Megna.

Accompagner le propriétaire pour éviter l'abandon

Les raisons qui poussent les propriétaires à abandonner leur animal de compagnie sont variées explique la responsable du refuge : "Il y a des personnes qui doivent abandonner dans l'urgence, celles qui n'arrivent pas à gérer leur chien pour des problèmes de comportement et des personnes qui ne peuvent plus garder leur animal car elles ont changé de métier. On essaie de les faire patienter et prendre les cas les plus urgents en premier."

Dans le but d'éviter cette extrémité, la SPA conseille le propriétaire de plusieurs façons. "Nous les redirigeons vers des éducateurs canins et des comportementalistes. Il peut s'agir parfois de choses que les propriétaires peuvent rectifier", ajoute la responsable de SPA Thionville.

L'année dernière, 41 186 animaux ont été adoptés selon la SPA. © Radio France - Yara Zirba

"Adopter un animal, c'est en sauver un autre"

En 2022, la SPA a pris en charge 44.199 animaux , un chiffre qui égale presque le record de 2019. Jennifer Megna rappelle l'importance de l'adoption : "Il ne faut pas penser que la SPA n'a que les animaux que personne ne veut. On a de pauvres animaux qui se retrouvent ici car les propriétaires n'ont pas pu en prendre soin correctement. Quand un animal est adopté à la SPA, un autre est sauvé, car il aura une place au refuge."

En 2022, 41.186 animaux ont trouvé une famille d'accueil, en hausse de 2.6% par rapport à 2021.