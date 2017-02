Chiens, chats : découvrez les races et noms d'animaux de compagnie les plus courants en France

Parmi les animaux identifiés, dont le nombre a augmenté en 2016, quelles sont les races de chiens et chats les plus fréquentes ? Et les noms donnés le plus souvent ? Le Fichier National a publié son bilan annuel mardi.

Chats, chiens : pour ces animaux de compagnie, l'identification est obligatoire. Le Fichier National I-CAD recense à ce jour plus de 15 millions de carnivores domestiques identifiés : 10 millions de chiens, 5,8 millions de chats et... 60 000 furets ! En 2016, les identifications ont enregistré une hausse de 1 % par rapport à 2015, dont la grande majorité par puce électronique (+ 2,6 %). Le bilan annuel de l'organisme a été révélé ce mardi et donne aussi des détails sur le profil de nos compagnons à quatre pattes.

Chiens, chats, ils s'appellent souvent... Maya

Le podium des races de chiens les plus identifiées reste le même qu'en 2015 : l'or pour le Chihuahua, l'argent pour le Yorshire terrier et le bronze pour le Border collie. Classement identique aussi chez les chats avec en tête l’Européen suivit par le Maine coon et le Persan. "Quant aux noms les plus donnés aux chiens et aux chats", selon ce recensement par le Fichier National, "Maya est le nom le plus populaire de l’année 2016 : c’est celui qui a été le plus donné à la fois aux chiens et aux chats ! Sur le podium suivent ensuite Max et Marley pour les chiens, et Minette et Mia pour les chats.

- Fichier National I-Cad

La Nouvelle-Aquitaine recense le plus grand nombre d'animaux identifiés

Les chiens restent les animaux les plus identifiés avec 749.720 chiens identifiés en 2016. Mais l’écart entre le nombre de chiens et de chats se réduit d’année en année, notamment en Île-de-France qui est la région où l’identification des chats a connu la plus forte progression en 1 an (+ 11 %). Au niveau national, l’identification des chats continue de progresser fortement depuis 5 ans (+ 43 %). Des furets ont aussi été identifiés même si pour cette espèce cela n'est pas obligatoire : 2.802 furets ont été identifiés en France sur l’année 2016.

Les régions de France où le plus grand nombre d'identifications a été relevé l'année dernière restent les mêmes qu'en 2015 : la Nouvelle-Aquitaine, suivie par l'Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes.