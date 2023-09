Chiens interdits à la foire européenne de Strasbourg : quelle place pour les animaux dans l'espace public?

La règle est inscrite pour la première fois dans son règlement : le foire européenne de Strasbourg interdit les chiens cette année, pour des raisons de sécurité et d'hygiène. Une interdiction qui est diversement appréciée dans les rues de Strasbourg. Marghareta, propriétaire d'un petit chien, estime que c'est un peu exagéré : "C'est dur je trouve pour les gens seuls ou âgés qui voulaient aller se promener là bas et faire des achats. Bien sûr qu'il faut des règles, mais il faut s'adapter à chaque situation".

Extrait du nouveau règlement de la foire européenne de Strasbourg - (site internet de la foire)

"Il faut partager l'espace public en bonne intelligence"

"Moi je ne me verrais pas emmener mon chien dans des lieux comme celui-là" explique de son côté Murielle, qui promène son chien Moon dans un parc de la ville : "Ce n'est pas la place d'un chien et ce n'est pas respectueux pour les autres personnes qui n'ont pas forcément la même perception de l'animal que nous, propriétaires." "Il faut partager l'espace public en bonne intelligence, tenir les chiens en laisse, ramasser les crottes, ne pas rentrer avec eux dans les magasins alimentaires, c'est juste du bon sens" ajoute Gilles un peu plus loin.

"Je suis admise un peu partout à condition que le chien reste bien à sa place" renchérit son amie Monique, propriétaire de Lola. "D'une manière générale, les chiens sont bien admis, et vous savez j'ai tendance à dire que le chien ressemble à son maître. Si le maître n'est pas éduqué, le chien n'est pas éduqué." Ceux qui n'ont pas de chien partagent cet avis. Marie est maman d'un petit garçon de deux ans : "J'avoue que quand on voit un chien on se demande toujours s'il est gentil ou méchant, donc les chiens dans l'espace public oui mais avec des règles".

Dans les lieux où les chiens ne sont pas admis, ils attendent sagement dehors © Radio France - Emilie Pou