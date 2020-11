Chiffre de jour : 6 projets de l'université d'Avignon retenus par l'agence nationale de recherche

L'Agence Nationale de Recherche finance six projets de chercheurs d'Avignon. L'agence valide l'excellence des recherches en informatique sur la communication entre l'homme et l'ordinateur, les réseaux sociaux, les biomolécules ou l'histoire de l'actionnariat

Le laboratoire d'informatique de l'université d'Avignon travaille sur les réseaux sociaux ou le dialogue entre humains et robots

Six projets de l'université d'Avignon ont été retenus par l'Agence Nationale de la Recherche. Cette agence finance directement les recherches en passant des contrats avec ces équipes de chercheurs. L'université Avignon avait présenté huit projets, six6 ont été retenus. L'ANR veut encourager l'excellence de la recherche française. C'est donc aussi l'excellence de la recherche de l'université d'Avignon qui est mise en avant. L'université d'Avignon est souvent présentée comme une petite université. Evidemment, en taille avec 8.000 étudiants, ce n'est pas la Sorbonne mais l'université d'Avignon est une des plus anciennes de France. Elle a été créée en 1303 et aujourd'hui c'est sa maison de la recherche qui est mise en valeur.

Recherches de pointe en informatique

Quatre projets sont dans le domaine du numérique. Le laboratoire d'informatique de l'université est un laboratoire spécialisé depuis des années dans la parole et la reconnaissance de nos phrases par les machines. Justement un des projets de recherche porte sur les interactions entre humain-robot, un dialogue guidé par les perceptions.

Le projet d'un jeune chercheur de ce laboratoire est retenu. Il travaille lui aussi sur la communication avec les machines, le diagnostic automatique des erreurs des systèmes de transcription.

Un autre projet de recherche informatique porte sur la dynamique d'opinion dans les réseaux sociaux en présence de plusieurs décideurs. Là aussi, ça parait très compliqué. C'est le projet Nicetweet qui s'interroge sur comment se forme une opinion sur Twitter. Sujet d'actualité quand on voit le poids des réseaux sociaux dans la campagne électorale américaine

Un projet dans ce domaine est porté par une chercheuse en science politique, c'est le projet Boom. Joli nom pour modéliser et ouvrir les bulles d'opinions. La chercheuse va s'associer à) des journaux comme OUest France ou Sud Ouest pour étudier comme les logiciels finissent pas enfermer les citoyens dans une bulle qui ressemble à leurs propres opinions. Il s'agira ensuite d'imaginer de nouvelles techniques d’intelligence artificielle “bienveillantes”

Mais il n'y a pas que le laboratoire d'informatique qui mène des recherches d'excellence. Il y aussi un institut des biomolécules à Avignon avec des travaux de recherche sur une nouvelle génération de polymères pour la caractérisation moléculaire des RCPG en nanodisques lipidiques. C'est hyper pointu mais pour faire très court, ce sont des travaux sur les membranes de nos cellules, c'est par là que les médicaments agissent.

Plus facile à comprendre, le sixième projet retenu par l'agence nationale de la recherche porte sur l'histoire sociale de l'actionnariat en France.