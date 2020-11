Chiffre du jour : 1,5 million d'euros pour les projets participatifs à Avignon

La ville d'Avignon offre un million et demi d'euros aux habitants pour aménager la ville. Ce budget participatif représente 5% du budget d'investissement de la ville. Ce sont les habitants eux-même qui proposent des projets. Chacun peut proposer 3 projets sur le site de la mairie d'Avignon. Il ne faut pas que l'idée coûte plus 150.000 euros à réaliser mais il ne faut pas trainer... Date limite ce soir pour ce 4eme appel à projet. Il a été prolongé d'un mois en raison de la crise sanitaire.

Tout le monde peut proposer son idée

Il suffit d'être avignonnais et d'avoir 16 ans. Parmi les projets qui ont été retenus l'an dernier, il y a des nichoirs, des espaces de jeux à installer dans plusieurs quartiers, des aménagements de rues ou des projets pour conserver la mémoire des roues de la rue des Teinturiers. La micro ferme urbaine qui prend racine entre le quartier Monclar et la FabricA est un de ces projets proposé par les habitants.

La crise sanitaire a ralenti certaines réalisations, notamment le City Stade au stade de la Rocade ou le projet le plus visible, le mot Avignon bientôt installé sur l'ile de la Barthelasse pour faire des selfies, un peu comme le majestueux Hollywood sur les collines de Saint Petersbourg (non, on plaisante : Hollywood, c'est à Moscou).

Dépôt de vos projets aujourd'hui dernier délai sur le site de la mairie d'Avignon. Ensuite une commission technique examine la faisabilité. On connaitra les projets retenus en février prochain.