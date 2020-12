Chiffre du jour : 10.000 bouquets distribués aux soignants de PACA

La région Provence-Alpes-Côte d'Azur distribue à partir de ce jeudi 10.000 bouquets pour les soignants. Depuis le mois de mars et le début de la crise sanitaire, ils ont reçu toutes sortes d'attention : des pizzas ou des pâtisseries pour tenir le coup lors de leurs longues journées de travail, ainsi que des sex-toys, envoyés par le patron d'un magasin érotique du Pontet.

Soutien à la filière horticole

Plus fleur bleue, c'est le cas de le dire, ils vont donc recevoir des bouquets. Tous les hôpitaux, cliniques et EHPAD de Vaucluse ont été prévenus et ils doivent venir les récupérer, jeudi 10 ou vendredi 11 décembre, à la Maison de la région, avenue Pierre Sémard, à Avignon. Il n'y en aura pas pour tous les soignants, entre 7 et 30 bouquets sont distribués par établissement.

C'est une initiative de la région. Le président de la collectivité, Renaud Muselier, et roi de la phrase bien sentie a trouvé la bonne formule : "La Région Sud a des fleurs, mais surtout du cœur". Avec cette distribution, la région fait d'une pierre deux coups puisque cette commande de 10.000 bouquets, c'est aussi une façon de soutenir la filière horticole, très diminuée par la crise. Un secteur pour lequel la collectivité a déjà débloqué 25 millions d'euros au printemps. Des horticulteurs et pépiniéristes, on en trouve à Cheval Blanc, Lapalud, Pernes ou Orange. On en compte près de 500 dans la région. C'est surtout sur le littoral qu'on les retrouve, où ils produisent du mimosa, des hortensias, des renoncules, des pivoines et des roses.