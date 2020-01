Chiffre du Jour : 10.000 manifestants sur le parvis du Palais des Papes à Avignon

10.000 manifestants, c'est la capacité du parvis du Palais des Papes à Avignon. Ca n'arrive pas souvent mais c'est toujours un nombre qui est très critiqué : le fameux 10.000 selon la police ou selon les syndicats. Les manifestants ont souvent tendance à arrondir au chiffre supérieur. La police ne ment pas forcément non plus mais parfois la machine à fabriquer les nombres se grippe.

La difficulté : le bon nombre au bon moment

Compter n'est pas compliqué mais ça se complique pour additionner le bon chiffre et le bon moment. La technique de la police, c'est de choisir un lieu de passage précis (carrefour, monument) et de cliquer sur un compteur. A chaque clic, une rangée de 10 personnes par exemple... mais il y a des manifestants qui rejoignent la manifestation après le compteur. D'autres sont déjà partis... Donc les nombres ne sont pas justes. Il y a aussi le moment où on annonce les chiffres. Lorsque les journalistes questionnent la police et les syndicats, c'est souvent en cours de cortège. Les chiffres ne sont pas définitifs alors parfois avec entre collègues, on arrondit : "t'en mets combien, toi ? 1 500 , un peu plus? Allez... 2 000 !" et ce chiffre part à l'antenne et sur les réseaux sociaux.

En fin de manifestation quand la police et les syndicats recomptent au moment de la prise de parole, les chiffres sont différents. Parfois très différents... mais personne ne ment quand il annonce son chiffre. Même si les syndicalistes reconnaissent qu'ils gonflent un peu les chiffres car ils anticipent le calcul inverse de la police. Et d'ailleurs au plus fort des crises, certains policiers confient parfois qu'ils ne reconnaissent pas les chiffres qu'ils ont transmis à leur hiérarchie. Même chose pour les syndicats qui expliquent que puisqu'ils ne sont pas entendus par le gouvernement, ils amplifient le mouvement. On peu aussi compter sur vidéo mais le résultat arrive trop tard, bien après la dislocatin du cortège.

Cette guerre des nombres va se poursuivre aussi longtemps et durement que les conflits. Prochains épisodes jeudi soir à Avignon avec une descente aux flambeaux au rocher des Doms puis vendredi autour des remparts d'Avignon.