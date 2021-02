Chiffre du jour : 10% d'abstinents à l'alcool pendant le confinement

Nous ne sommes pas devenus alcooliques à cause du confinement. Une enquête IFOP pour le lobby Vin et Société met en évidence un comportement raisonnable des français. Nous avons même profité de la crise sanitaire pour réfléchir et modérer notre consommation d'alcool.

Vous vous souvenez des fameux apéros sur internet, quand on se demandait si on allait pas devenir alcoolique à force de trinquer devant notre écran ? Hé bien non, nous ne sommes pas devenus alcooliques. Ll'IFOP a enquêté sur notre consommation pour le lobby Vin et Société qui rassemble 500.000 acteurs du vin en France. Selon l'enquête, 7% des français a bu davantage mais prés des 3/4 d'entre nous n'a pas modifié sa consommation. 16% des français a même réduit sa consommation d'alcool. Pour les professionnels du vin, les français font rimer confiné avec modéré : nous avons un relation mature vis-à-vis de l'alcool.

Bonne nouvelle pour les producteurs de Côtes du Rhône : les français ont bu du vin pendant les confinements

Les français ont bu de l'alcool d'abord à l'apéritif. C'est 54% de la consommation mais ensuite à 48%, c'est pendant les repas. Essentiellement du vin à table, ce qui fait dire à l'institut de sondage que les français se recentre sur les plaisirs de la table parcque c'est un moment de vie partagé au moment où la situation sanitaire devnient anxiogène. Autre résultat de l'enquête, les jeunes ont davanatge freiner leur consommation que les buveurs plus âgés. 35% des moins de 35 ans assurent qu'ils n'ont carréent pas bu pendant le premier confinement. Pour 4 français sur 10, ces épisodes de confinement ont aussi été l'occasion de réfléchir à leur consommation d'alcool. Ils ont constaté qu'ils avaient une consommation beaucoup plus raisonnable pendant le confinement, c'est-à-dire qu'ils ont évité surtout les apéros à rallonge avec les collègues ou les excés des fêtes entre amis. 66% des français souhaitent conserver cette consommation raisonnable lorsque la vie sociale normale reviendra. Il faut maintenant espérer que ce retour à la normale se fasse avant les vendanges...