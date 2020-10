Chiffre du jour : 100 ans pour le club de football de Pertuis

Le plus ancien club de football de Vaucluse fête cette année son centenaire. L'histoire du club raconte celle de la commune. Un historien prépare une thèse sur les 100 ans de l'Union Sportive et Renaissance de Pertuis.

100 comme cent ans, un siècle pour le club de football de Pertuis : l'Union Sportive et Renaissance de Pertuis. Le centenaire devait être fêté le mois dernier mais les réjouissances ont été repoussées au printemps prochain à cause du coronavirus. C'est le plus vieux club de footbaal de Vaucluse. L'histoire commence même avant 1920, en 1908 avec la création d'un club de vélo à Pertuis. Le club a son vélodrome, à l'emplacement de l'actuel stade Bonnaud. Deux membres participent même au Tour de France pendant que d'autres commencent à jouer au football au milieu du vélodrome.

Après la guerre, le vélodrome est à l'abandon, le club est sans argent. Il fusionne avec un autre club de Pertuis. Pour financer la remise en état du vélodrome, le club organise le championnat de football de Basse Durance. L'équipe de Pertuis joue déjà en bleu et blanc. Le maire de Pertuis est aussi le président du club. Antonin Bonnaud donnera son nom au vélodrome devenu stade dans les années 30. Après les courses de vélo, on organisera des courses d'ânes à Pertuis puis le vélodrome sera abandonné.

Grands noms à Pertuis et matches épiques

Le club a vu la fin de carrière de deux champions olympiques : Patrick Cubaynes et Daniel Xuereb. A Pertuis on l'appelait Monsieur Xu. Après le titre olympique à Los Angeles en 1984, il était devenu entraîneur du club et employé au service des sports de la ville.

Parmi les grands moments du club, il y a évidemment la victoire en coupe Rhône Durance en 1989 avec grosse fête et défilé de la coupe en ville. Il y a aussi des moments épiques, comme cette défaite dans les années 80 face à Endoume devant 6.000 spectateurs en Coupe de France : Pertuis était KO avec un but aprés 9 secondes de jeu.

Autre épisode de la vie du club : l'affaire des poteaux sciés et de la pelouse inondée la nuit avant le match de derby entre Villelaure et Pertuis.

Le foot féminin fait aussi partie de l'histoire du club de Pertuis. Sur les photos d'archives du club, pas de crampons pour les footballeuses de Pertuis mais elles portent bien le maillot brodé USRP.

Cette histoire du plus vieux club de football de Vaucluse se raconte dans un livre. C'est aussi le sujet d'une thèse de doctorat d'histoire du professeur d'histoire du collège de Pertuis, une thèse intitulée "Le football au village".

Le club de football de Pertuis st le plus ancien de Vaucluse - USRP

Le club de football de Pertuis a vécu des moments épiques - USRP