Chiffre du jour : 1063 km d'itinéraires vélo en Vaucluse

Le Vaucluse est une terre de vélo avec plus d'un millier de kilomètres de parcours à vélo. Toutes les pratiques sont présente en Vaucluse du BMX à la piste de vélodrome, sur route ou en VTT... avec l'incontournable Ventoux pour les mollets les plus affûtés.

Département Vaucluse, France

Avignon accueille Vélo Passion jusqu'au 2 février avec tout le matériel, toutes les pratiques vélo en démonstration. Le Vaucluse est vraiment un département de vélo. Le Ventoux attire des cyclosportifs du monde entier avec ces 20 kms de montée mythique depuis les exploits du Tour de France . Le Ventoux se monte aussi en vélo à assistance électrique. C'est la bonne solution pour ne pas mettre pied à terre dans l'épingle du Bois. Ceux qui préfèrent la randonnée, la ballade cyclotouriste pour levez le nez du guidon, plusieurs grands itinéraires ont été recensés 236 km pour un Tour du Luberon, 120 km pour le tour du Ventoux, 115 km pour le tour du Comtat Venaissin et 242 km pour un tour des Côtes du Rhône

Ventoux, BMX et VTT en Vaucluse

Le Vaucluse est une terre de vélo Il y a le VTT avec un espace labellisé par la fédération française de cyclisme sur le Ventoux. Pour les passionnés de vélo tout terrain, il y a la GTV, la grande traversée du Vaucluse avec 236 km de sentiers qui passent au sommet du Ventoux et par les crêtes du Luberon. Les passionnés se partagent aussi leurs coups de cœur : 159 parcours VTT en Vaucluse sont en en partage sur Utagawa, le site de référence des vététistes.

On roule aussi en BMX en Vaucluse avec des compétitions internationales à Sarrians mais il y aussi des pistes de BMX à Pernes, Apt, Carpentras, Pertuis, Cavaillon, Caumont, Malaucène, Entrechaux, Bedarrides... Les pistards ont aussi leur vélodrome à Cavaillon ; un autre vélodrome est en construction à Bollène.

Le Vaucluse est aussi traversé par 64 km de Via Rhona le long du Rhône. Un autre itinéraire international à vélo emprunte les routes du Vaucluse avec 50 km de l'Euro Vélo 8 entre cavaillon et Saint-Martin-de-Castillon sur 50 km. mais si vous voulez pédaler plus loin que le Vaucluse, cet Euro Vélo 8 part de Cadix (Espagne) pour rejoindre Athènes (Grèce).