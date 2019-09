Chiffre du jour : 11 000 chasseurs reprennent le fusil en Vaucluse

Département Vaucluse, France

Top départ de la saison de chasse pour les 11.000 chasseurs que compte le Vaucluse. Ils ont pu armer leur fusil et remplir leur musette dès dimanche 8 septembre pour l'ouverture et jusqu'au 29 février. Dans leur viseur, à peu près tout ce qui bouge issu du règne animal sauvage : les perdrix, lièvres, faisans et renards, mais aussi les cerfs ou les chevreuils en battue et les sangliers en chasse à l'affût.

Chasses à l'approche, à l'affût ou en battue

Chez les oiseaux, les pigeons et alouettes peuvent être tirées sans limite, tandis que des règles encadrent la chasse des bécasses : trois maximum par jour et 30 par saison. Des arrêtés ministériels régissent aussi les chasses traditionnelles comme la chasse à la glu, très pratiquée en Provence. Elle fait partie des usages qui posent problème en Vaucluse. Cette méthode est jugée archaïque et barbare par les défenseurs des animaux comme la LPO, la ligue de protection des oiseaux. La France est d'ailleurs mise en demeure par la Commission européenne pour non respect des règles en matière de protection des espèces menacées. Elle n'a plus qu'un mois pour lui répondre.

Plus largement, de nombreux cyclistes, coureurs et randonneurs réclament une journée sans chasse une fois par semaine pour pratiquer leur sport en toute sérénité. L'an dernier, sept personnes ont perdu la vie dans des accidents de chasse.