Chiffre du jour : 12 285 agriculteurs votent en Vaucluse

Les 12 285 agriculteurs de Vaucluse votent à partir d'aujourd'hui pour désigner leurs représentants à la Chambre d'Agriculture. Les tonnages récoltés dans les vergers et et les champs de Vaucluse pèsent dans la balance économique du département.

Vaucluse, France

Les agriculteurs votent à partir d'aujourd'hui pour désigner leurs représentants à la Chambre d'Agriculture de Vaucluse. Il y a 12 285 agriculteurs en Vaucluse; notre département est celui qui emploie le plus d'agriculteurs dans la région. Les derniers chiffres officiels datent d'avril 2018. Mais tous les agriculteurs n'ont pas leur propre exploitation : 7755 sont chefs d'exploitations. 4 430 sont salariés ou des actifs familiaux, le nom officiel pour les membres de la famille qui travaillent sur l'exploitation. Le Vaucluse est le jardin et le verger de la région... C'est en Vaucluse qu'on produit le plus de cerises... 15 000 tonnes par an en moyenne.

Autres chiffres : le poids des pommes, melons, vignes et industries agroalimentaires

Le Vaucluse est le jardin et le verger de la région : c'est en Vaucluse qu'on produit le plus de cerises avec 15 000 tonnes par an en moyenne. 171 000 tonnes de pommes sont produites chaque année dans notre département. Autre chiffre et autre production emblématique du Vaucluse, le melon. La production de melon dépasse en moyenne les 20 000 tonnes chaque année. 7 800 tonnes de salades poussent aussi en Vaucluse. Evidemment, il y a aussi la vigne : 2 millions d'hectolitres de vins sont assemblés dans les cuves du département après les vendanges. Les chiffre suivent aussi la tendance en hausse: le bio progresse. Prés de 800 exploitations sont en bio en Vaucluse. 4 800 viticulteurs affichent d'ailleurs un label, une AOP ou une IGP.

Les productions agricoles de Vaucluse rapportent un milliard d'euros

Plus d'un milliard d'euros, c'est ce que rapporte chaque année les productions agricoles du Vaucluse. Avec des aides, la PAC (politique agricole commune) représente prés de 19 millions d'euros en Vaucluse.. Il y a aussi l'industrie agro-alimentaire : cinq des plus importantes usines de la région sont en Vaucluse. Les salades Florette à l'Isle Sur la Sorgue, les herbe et épices Mac Cormick - Ducro à Carpentras et Avignon, les soupes Liebig à Vedène et surtout les plats cuisinés Agis à Avignon.

Calcul mental pour dépasser un milliard de pommes

171 000 tonnes de pommes sont produites chaque année dans notre département. Sachant que le poids moyen d'une pomme est de 150 grammes, on récolte en Vaucluse un milliard cent quarante millions de pommes chaque année en moyenne ! Les passionnés de chiffres - et de pommes - multiplieront par dix pour connaitre le nombre de pépins puisque les principales variétés de pommes recèlent dans leur cœur cinq loges de deux pépins.

Pour consulter les chiffres officiels de l'Agriculture en région PACA : le site de la direction de l'Agriculture