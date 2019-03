Chiffre du jour : 13.000 pêcheurs en Vaucluse

Vaucluse, France

13.000 pêcheurs frétillent d'impatience à l'approche du week-end puisque la saison de pêche ouvre samedi matin, le 9 mars, jusqu'au 15 septembre. 13.000 pêcheurs, c'est autant que le nombre de chasseurs en Vaucluse !

En Vaucluse, on pêche la truite, le brochet, le sandre, le black bass, mais aussi les poissons migrateurs comme l'alose, la lamproie de rivière ou l'anguille. 2600 km de cours d'eau, classés en première catégorie piscicole en Vaucluse mais aussi 700 hectares de lacs, étangs et plans d'eau. La Fédération de pêche précise qu'on trouve toutes les espèces de poissons d'origine française dans notre département, soit une cinquantaine.

Le nombre et la taille des poissons sont encadrés: six truites par jour et par pêcheur. taille minimale 23 cm. Vous pouvez aussi pêcher et relâcher le poisson : un parcours de pêche "No Kill" accueille les pêcheurs à la sortie de Vaison la Romaine, sur l'Ouvèze. Les pêcheurs y ont l'obligation de relâcher leurs prises. D'autres zones "no kill" sont en projet à Entraigues sur la Sorgue ou au Thor.

Vous pouvez commencer à prendre votre carte de pêche en ligne : cartedepeche.fr