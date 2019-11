Chiffre du jour : 13.000 petits Vauclusiens ont écrit au Père Noël l'an dernier

La tradition de la lettre au Père Noël perdure. Plus de 13.000 jeunes Vauclusiens en ont envoyé une l'an dernier, par courrier ou par mail. Tous ont obtenu une réponse, grâce aux services de la Poste.

Département Vaucluse, France

L'an dernier, 13.000 petits Vauclusiens ont pris leur plus belle plume à l'approche des fêtes de fin d'année : "Cher père Noël, j'ai été bien sage cette année, voilà donc ma liste interminable de cadeaux, tu serais bien aimable de me les apporter". En tout, plus d'un million de jeunes Français ont écrit leur lettre de Noël, sous format papier ou par mail.

Autant ont obtenu une réponse, grâce aux services de la Poste. Vous pouvez écrire au Père Noël au Pôle Nord, rue des nuages, impasse des lutins, où vous voudrez : elle arrivera toujours à destination, à Libourne en Gironde, où 60 lutins-agents de la Poste sont réquisitionnés.

Finalement, les enfants ne sont pas si cupides que ça puisque la Poste ne reçoit pas que des demandes de cadeaux. La moitié des courriers expriment un souhait nous dit la Poste ou une pensée pour un être cher.

Une initiative de la Poste dans les années 50

Pour la petite histoire, ce service a été créé dans les années 50. A l'origine, deux receveuses des Postes, Odette et Magdeleine, avaient chacune pris l'initiative de répondre aux lettres au Père Noël, qui sans elles partaient alors à la poubelle. Mais leur hiérarchie s'en était aperçue et leur avait demander d'arrêter. Déçue, Magdeleine a alors saisi le ministre des PTT de l'époque, qui séduit, a ensuite créé cette opération.

La première secrétaire du Père Noël n'est pas n'importe qui. C'est la psychologue et pédiatre Françoise Dolto qui dans ses réponses prend la précaution de préciser qu'elle est beaucoup sollicitée et ne sait pas si elle pourra contenter tout le monde en cadeaux.