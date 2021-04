Chiffre du jour : 13.900 mariages ont été célébrées en 2020 en Provence-Alpes-Côte d'Azur

C'est un chiffre historiquement bas, publié par l'Insee : 13.900 mariages ont été célébrés en 2020 en Provence-Alpes-Côte d'Azur - un chiffre en recul de 27% par rapport à l'année précédente.

Ça se comprend aisément. Avec la situation sanitaire, les confinements, les couvre-feux, et l'interdiction des rassemblements festifs, seuls ceux qui ont opté pour une cérémonie en catimini ont maintenu la date. Mais si on compare avec les chiffres nationaux, il y a quand même eu davantage d'unions en Provence l'an passé que dans le reste de la France : 27 pour 10.000 habitants chez nous, contre 23 pour 10.000 au niveau national.

Moins de bébés

Moins de mariages, moins de naissances aussi... Certains imaginaient un baby boom, neuf mois après le début du premier confinement. Et bien, pas du tout ! Le nombre de naissances a reculé de 2,4% en 2020.

C'est vrai que depuis dix ans, les Provençaux font moins de bébés mais la baisse est limitée - entre 1 et 1,1% chaque année. La cassure de l'année 2020 est donc très nette dans la courbe, et elle est directement liée à la situation sanitaire. C'est très difficile de se projeter et de faire des projets de famille dans cette période incertaine.

Malgré tout, le nombre d'habitants augmente en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Notre région reste très attirante, elle donne envie de s'y installer... Depuis dix ans, elle gagne en moyenne 17.300 chaque année - et là, 2020 n'a pas fait exception.

Aujourd'hui, la région compte 5.089.000 habitants. Et avec un peu plus de 560.000 habitants, le Vaucluse représente 11% de la population régionale.