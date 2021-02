Chiffre du jour : 13% des logements sont sur-occupés en Provence Alpes Côte d'Azur

Selon la dernière enquête de l'INSEE, l'Institut National de la Statistique, 13% des logements sont sur-occupés dans notre région. Et c'est bien au delà de la moyenne nationale - qui s'établit, elle, à 7% (hors Ile-de-France).

Dans le détail, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, plus de 570.000 personnes (dont 200.000 enfants) vivent entassées dans des logements trop petits - notamment des appartements situés dans des quartiers très urbanisés, en périphérie des centre-villes. Sans surprise, c'est le littoral qui est les plus touché par ce phénomène. Les Hautes-Alpes sont les plus épargnées. Le Vaucluse reste dans la moyenne.

Les plus concernées : les familles monoparentales

Le phénomène touche majoritairement des familles avec un seul parent - un papa ou une maman qui vit avec des enfants de moins de 10 ans.

Une famille monoparentale sur trois vit dans un logement sur-occupé, dans la région. Il lui manque au moins une pièce au regard de la composition familiale. Alors les enfants partagent les chambres, certains s'installent dans un coin du salon, et il est impossible de recevoir de la famille ou des amis de passage.

En temps de crise et de télétravail, la situation est encore plus pénible. Quand on fait tout à la maison (le travail, les cours, la cuisine, les rendez-vous) on manque de calme, de silence, et d'intimité.