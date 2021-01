Chiffre du jour : 13 tables étoilées par le guide Michelin en Vaucluse

Le guide Michelin vient de publier son palmarès 2021. Treize tables vauclusiennes y sont étoilées, d'un macaron. Trois restaurants perdent leurs étoiles, quatre autres en gagnent. On mange bien en Vaucluse !

Treize étoiles pour le Vaucluse ! Le guide Michelin 2021 distingue quatre petits nouveaux : Pollen à Avignon, la Salle à manger à Mazan, la Mère Germaine à Chateauneuf du Pape et le Château de Massillan à Uchaux. Il y a pas mal de bouleversements dans les pages Vaucluse du plus fameux des guides gastronomiques puisque la Bastide de Capelongue perd ses 2 étoiles, de même que Sevin à Avignon et la maison Prévot à Cavaillon perdent leur macaron.

Mais il nous reste donc 13 étoiles pour nous régaler. Quelques exemples de plats pour vous mettre l'eau à la bouche. Pour la Saint-Valentin, la Mirande à Avignon propose une langoustine glacée aux agrumes ou encore une Poularde au pot et truffe noire. Le Vivier à l'Isle sur la Sorgue prépare des paniers à emporter. Le Rouget barbet / Curry vert / Chou-fleur / Coriandre Vietnamienne m'a fait de l'oeil.

Un palmarès malgré le Covid

On ne va pas se mentir, tout ça reste très cher voire hors de prix. Il y a aussi les Bib gourmands ou bien les assiettes Michelin, à des tarifs beaucoup plus abordables, surtout le midi. O'Rabasse à Richerenches ou la Cour de ferme à Cadenet. Prenez en bonne note pour le jour où les restaurants rouvriront.

Mais ce palmarès 2021 pose questions, en plein Covid. Quelle légitimité a-t-il alors que les restaurants ont été fermés la moitié de l'année ? Les inspecteurs ont-ils pu goûter toutes les tables ? Le guide assure que oui. Ont-ils revu leurs exigences à la baisse ? Le guide Michelin a toujours eu des pratiques secrètes voire opaques, sans jamais donner aucune justification. Il assure cette fois que cette publication sert à soutenir les restaurateurs et les accompagner dans leur future réouverture.