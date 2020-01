Chiffre du jour : 160,5 kilomètres pour l'étape vauclusienne du Paris-Nice

Département Vaucluse, France

Les cyclistes du Paris-Nice vont parcourir 160 km et demi sur les routes du Vaucluse, le vendredi 13 mars prochain. Il s'agira d'une étape 100% vauclusienne entre Sorgues et Apt. Ce sera la sixième étape d'une course qui en compte huit : un joli lot de consolation pour le département, encore privé de Tour de France cette année.

Pinot, Bernal, Alaphilippe attendus

Les plus grands coureurs actuels sont annoncés : l'un des meilleurs français, Thibault Pinot, qui courra là son premier Paris-Nice, le chouchou du public, Julian Alaphilippe mais aussi le colombien Egan Bernal, vainqueur en titre de l'édition précédente, qui a réalisé l'an dernier un doublé en remportant aussi le Tour. Nairoi Quintana ou Warren Barguil sont aussi sur la liste des organisateurs. Un point d'interrogation subsiste : Chris Froome sera-t-il de la partie ?

Le peloton partira de Sorgues, direction Pernes, l'Isle sur la Sorgue. Puis il grimpera la côte de Saumane, St-Didier, le col de Murs puis la côte de Gordes. Direction ensuite Tinnel, Bonneux, le Col du pointu et Apt. Les coureurs continueront leur route vers la côte de Caseneuve, St-Martin de Castillon, la côte de Saignon et Apt, à nouveau. Les spécialistes annoncent une étape promise aux punchers. Les cyclotouristes de Vaucluse connaissent bien ce parcours. Il ne comporte pas d'énormes difficultés mais une addition de côtes et de cols qui à l'arrivée pourrait faire mal et mettre la pagaille dans le classement.

Si cette étape est une réussite en terme d'organisation, le département mais surtout Sorgues et Apt pourraient se positionner pour un futur Tour de France.

Le parcours de l'étape vauclusienne