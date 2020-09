Chiffre du jour : 18 ans pour le Tour cycliste féminin international de l'Ardèche

18, l'âge de la majorité pour le Tour Cycliste féminin International de l'Ardèche. Samedi ce tour féminin arrive à Avignon. C'est devenu un rendez-vous important du calendrier des courses féminines. Il n'y a pas de tour de France féminin en France. Certes il y a eu des tentatives qui n'ont jamais duré. En Italie pourtant, depuis plus de 30 ans, les femmes courent elle aussi le Giro. En France, elles n'y arrivent pas. Le tour féminin de l’Ardèche fait donc partie des dates qui sont cochées sur le calendrier des sportives. Cette année évidemment avec le coronavirus, organiser la course a été difficile mais 25 équipes sont au départ. Avec la championne de France Audrey Cordon Ragot en course avec le maillot tricolore.

Le Tour Cycliste Féminin International de l'Ardèche en Vaucluse

Samedi le peloton féminin pédale en Vaucluse. Etape de 113 km au départ d'Avignon. Le peloton se formera sous la tour Philippe Le Bel à Villeneuve les Avignon puis direction Avignon, Morières, Chateauneuf du Pape, Caderouse, Sauveterre et retour à Avignon. Avec quelques sprints et des points de la montagne a récupéré aussi. Pour encourager les cyclistes quand ca monte, il faudra aller - avec un masque - à Entraigues, Caderousse ou Villeneuve. Arrivée prévue sur la Barthelasse vers 16h20 samedi mais le peloton féminin pédalera encore en Vaucluse mardi. Départ de la 6eme étape à Valréas mardi.

