Chiffre du jour : 2 171 apprentis en Vaucluse

Vaucluse, France

Le chiffre du jour ce matin est 2 171 contrats d'apprentissage signés en Vaucluse. Tous les jeunes de 16 à 25 ans peuvent entrer en apprentissage pour un à trois ans. Quand le contrat est signé, on ne parle plus d'élèves : ce sont des apprentis. Ils ont fait le premier pas dans le monde professionnel et sont rémunérés. Le salaire des apprentis est calculé en pourcentage du Smic. Le salaire varie selon l'âge du jeune et sa progression dans le cycle de formation. Il y a donc 2 171 apprentis en Vaucluse... mais tous ne sont pas vauclusiens d'origine. Des vauclusiens sont aussi en formation dans d'autres centres d'apprentissage dans la région. Au total, on compte 27 186 apprentis dans la région PACA dans 70 structures. Il y a 24 centres d'apprentissages en Vaucluse .

Des pôles de référence pour l'apprentissage en Vaucluse

A La Bastide des Jourdans, 150 apprentis découvrent les métiers du bois. La formation débute avec le CAP pour des travaux forestiers mais les apprentis peuvent aussi décrocher des bac pro ou des brevets professionnels pour créer des entreprises forestières. A Avignon, le centre de formation boulevard Saint Roch est une université régionale des métiers et de l'artisanat avec 1 200 apprentis. Ce CFA est un pôle de référence régionale en boucherie, pâtisserie, boulangerie mais on forme aussi des coiffeurs, des mécaniciens espaces verts ou des mécaniciens moto. A Cavaillon, la Poste a installé son centre de formation des apprentis dans le lycée Dumas. 15 apprentis apprennent le métier de postier pour charger des colis, utiliser un transpalette ou améliorer leur relation commerciale. Il y a aussi tous les apprentis dans la viticulture, les métiers du bâtiment. On peut aussi se former en Vaucluse au CAP de palefrenier ou passer en apprentissage un BTS d'analyse et de stratégie de l'entreprise agricole. Les apprentis trouvent facilement du travail : 74% des apprentis trouvent un emploi après leur diplôme.