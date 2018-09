Les pompiers de toute la France sont ce week-end à Bourg-en-Bresse pour leur congrès national. L'occasion de faire de la sensibilisation auprès du grand public et de faire naître des vocations : le Vaucluse compte 500 pompiers professionnels et 1 800 volontaires.

Vaucluse, France

500 professionnels et 1 800 volontaires : le tout fait 2 300 pompiers dans le Vaucluse, répartis entre les quatre centres de secours principaux (Avignon, Carpentras, Cavaillon et Orange), les neuf autres centres de secours (L'Isle-sur-la-Sorgue, Sorgues, Bollène, Monteux, Vaison-la-Romaine, Valréas, Apt, Cadenet et Pertuis) et, enfin, les centres de première intervention, constitués uniquement de sapeurs-pompiers volontaires.

50 000 visiteurs attendus

Organisé cette semaine à Bourg-en-Bresse, le Congrès national des pompiers est le deuxième rassemblement professionnel de France en terme de fréquentation, derrière l’indéboulonnable Salon de l'agriculture. 50 000 visiteurs sont attendus. C'est l'occasion pour les pompiers de faire de la prévention auprès du grand public et aussi de faire naître des vocations.

Un coup de fil toutes les deux minutes

Les pompiers de Vaucluse reçoivent énormément d'appels. Le téléphone sonne 360 000 fois par an, une fois toutes les deux minutes. Le problème c'est qu'il y a dans le lot beaucoup d'appels abusifs, pour des interventions qui ne relèvent pas du secours mais du confort ou de l'assistance. Pour tenter de les limiter, les pompiers de Vaucluse ont mis en place un système d'interventions payantes.