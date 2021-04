Chiffre du jour : 2 semaines de vacances pour tous les élèves à compter de ce lundi

Les vacances scolaires débutent ce lundi 12 avril, pour tous les élèves et pour toutes les zones. Plus de douze millions d'enfants et d'adolescents sont concernés.

Evidemment, cette année, ça pose quelque problème d'organisation aux parents puisque les centres aérés, quand ils sont ouverts, sont réservés aux enfants des soignants et des personnels mobilisés. Les autres doivent se débrouiller. On sait que dans ces cas-là, la carte "mamie-papi" joue à plein. Mais comment faire quand les grands-parents sont loin ? Et bien, sachez que vous pouvez emmener vos enfants chez vos parents ou vous beaux-parents, même s'ils habitent à plus de trente kilomètres de chez vous. Il vous faut, bien sûr, vous munir d'une attestation et cocher la 3ème case, "motif familial impérieux, garde d'enfants".

Si on garde les enfants chez soi, le programme des vacances risque d'être léger, en cette période de confinement. Mais on peut quand même accéder à quelques activités :