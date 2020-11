Chiffre du jour : 200 ans pour le cimetière d'Avignon

Le cimetière Saint Veran d'Avignon (Vaucluse) a 200 ans. C'est un des plus anciens cimetières de France. Des célébrités y reposent. Des tombes monumentales attirent les amateurs de sculpture.

Le cimetière Saint Veran d'Avignon accueille célébrités et sculptures depuis 200 ans

200 ans pour le cimetière Saint Veran. Le plus ancien cimetière d'Avignon a été acheté en 1820 par la mairie mais les premiers corps ont été ensevelis en 1822 A l'époque on parlait du cimetière Saint Lazare mais les avignonnais préféraient aller se faire enterrer au cimetière Saint Roch. Ce cimetière disparu était juste sous la voie de chemin de fer derrière le commissariat de police. A Saint Veran, 12 000 tombes sont réparties sur 12 hectares d'allées ombragées. Des pins, des cèdres en font presqu'un parc. Pour les amateurs de sculptures, c'est un lieu à visiter. D'ailleurs des visites guidées seront organisées par la mairie d'Avignon au printemps prochain.

De belles tombes sculptées

Pour les amateurs de sculpture, certaines tombent se distinguent particulièrement. La plus célèbre, c'est celle de l'homme couché sur la tombe de l’ouvrier Dominique Servent. Ce lampiste de 32 ans est sculpté allongé sur son tombeau, appuyé sur un coude, avec à ses pieds ses outils pour entretenir les lampes. A voir aussi plusieurs douleurs, des statues de femmes déchirées par la douleur de la mort d'un fils, souvent tombé à la guerre.

La tombe de l'abbé Moutonnet vaut aussi le détour. Ce curé de la Tour d'Aygues et de Saint Agricol à Avignon est enseveli sous un dragon. L'animal a la gueule ouverte, la queue tordue au pied d'un Christ en croix.

Une tombe est sculptée comme un lit. Une autre propose un banc recouvert d'un saisissant drap de pierre.

Tombes de célébrités plus ou moins connues...

Stuart Mill, l'économiste libéral de l'école classique, est inhjumé à Saint Veran. Stuart Mill a donné quelques nuits blanches aux étudiants en économie.

Pierre Boulle lui aussi repose à Avignon. Pierre Boulle est l'auteur de la Planète des Singes.

Johnny Starck, l’imprésario de Mireille Mathieu repose dans le caveau de la famille de la chanteuse.

Christian Ranucci est aussi enterré à Sain Veran, c'est l'avant avant dernier condamné à mort en France pour le meurtre d'une fillette en 1974 mais sa tombe n'est pas facile à trouver. Puisque la loi impose une sépulture anonyme des condamnés à mort, le nom de Christian Ranucci est gravé en caractères cyrilliques.

Il y a aussi la tombe de Victor Baranka, cet athlète méconnu qui donné son nom à une tribune du parc des sports. A voir aussi, la tombe d'Albert Severin Roche, le soldat le plus décoré de la Première Guerre Mondiale On le surnommait "le premier soldat de France" et il avait porté le cercueil du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe.