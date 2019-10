Chiffre du jour : 22 300 enfants pauvres en Vaucluse

Avignon, France

Le Vaucluse est au 9ème rang parmi les départements les plus pauvres de France. Si on affine , le Vaucluse est même au 5° rang pour le taux de pauvreté des personnes âgées de 60 à 74 ans selon l'Insee. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du refus de la misère. Selon l'INSEE, le taux de pauvreté augmente en France et en Vaucluse. Plus de 9 millions de français vivent avec moins de 1000 euros par mois après impôts et prestations sociales: c'est 14% de la population de la France.

En Vaucluse, 19,7% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, c'est quasiment un vauclusien sur cinq. Avec des villes plus durement touchées selon l'Insee. A Cavaillon, 26% de la population est pauvre. A Carpentras, c'est 29%. A Avignon, le taux dépasse même les 30%. Avignon est la 26ème ville de France parmi les les plus pauvres. C'est même la première ville pauvre du sud.

La pauvreté concerne surtout les jeunes et les femmes seules en Vaucluse

Selon l'INSEE, ce sont les jeunes qui sont le plus nombreux dans la pauvreté. 26,7% des moins de 30 ans sont pauvres en Vaucluse. C'est le quart des jeunes... Mais les chiffres pointent surtout la pauvreté des femmes seules avec enfants. La moitié des mères isolées vit sous le seuil de pauvreté malgré les prestations sociales et les pensions alimentaires. C'est la plus forte proportion de la région. En Vaucluse ce sont 9 700 enfants qui vivent ainsi dans la pauvreté avec une mère seule... Les chiffres sont implacables: plus une femme seule a d'enfants, plus le risque de pauvreté augmentent : 71% - prés des 3/4 - des femmes seules avec trois enfants vivent sous le seuil de pauvreté. Mais cette pauvreté hélas n'épargnent pas les couples et leurs enfants. L'INSEE a recensé 22 300 enfants pauvres en Vaucluse. Ils sont presque 150 000 enfants pauvres dans la région.