Chiffre du jour : 225 000 rats à Avignon

Le chiffre du jour est une estimation du nombre de rats à Avignon : 225 000. La campagne de dératisation de la ville d'Avignon débute ce lundi. Ce chiffre de 225 000 est une moyenne tirée d'un ratio. On estime qu'il y a entre 1 et 4 rats par avignonnais. Ce sont des rats d'égouts. On les appelle aussi rats bruns ou rattus norvegicus puisqu'ils sont arrivés sur les bateaux des vikings au IXème siècle.

Les travaux à Avignon, le chantier du tramway, les chantiers de la rue Bonneterie ou du quartier des Halles ont bouleversé l'habitat des rats. Les rongeurs sortent dans la rue ! Chaque année 300 à 400 signalements de rats sont effectués auprès de la ville d'Avignon.

4 000 appâts de 50 grammes seront répartis cette semaine dans les égouts d'Avignon. Il faut plusieurs jours pour que le produit agisse. L'animal va avoir soif et il est possible qu'il sorte des égouts pour chercher à boire avant de succomber d’une hémorragie interne. Les appâts roses ou bleus sont imprégnés d’amérisant : seuls les rats sont tués, les autres animaux recrachent ces appâts raticides ou rodenticides.

Avignon n’est pas plus accueillante pour les rats que les autres villes.

Le service Ecologie Urbaine de la ville d’Avignon explique que les rats sont surtout attirés par la nourriture facile. Les déchets dans la rue et les poubelles mal fermées font sortir les rats des réseaux d’assainissement.

A Carpentras, certains rats sont heureusement intouchables. Ceux de la boule-aux-rats sur la cathédrale. Une sphère de pierre transpercée par les rats sur la façade Sud de la cathédrale. On distingue une dizaine de rats qui représentent le monde dévoré par les hérésies, les usuriers ou les pêchés selon les interprétations. Ces boules-aux-rats – ou boulo di gari en provençal – sont très rares en France.