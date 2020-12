Chiffre du jour : 23 fabricants d'instruments de musique en Vaucluse

Beaucoup de vauclusiens ont profité du confinement pour se remettre à la musique. Les voisins ne leurs disent pas forcément merci mais c'était le bon moment pour reprendre la guitare, poser enfin une partition sur le piano ou dépoussiérer la trompette. Le Vaucluse est aussi un département où on fabrique des instruments. 23 spécialistes sont recensés. Ce sont souvent de toutes petites structures, des artisans qui parfois travaillent seul mais réalisent des instruments d'exception.

Du violon à la mandole

A Caromb, un luthier fabrique des violons de très haute qualité : ce sont des copies de Stradivarius ou de prestigieux luthiers du 18eme siècle. A Bedoin une archetière fabrique des archets avec du crin de cheval et des bois précieux pour justement jouer du violon. A La Tour d'Aigues, un luthier conçoit deux à trois violons par an. Il propose au musicien de faire résonner le bois de son futur instrument avant même de commencer à tailler l'instrument.

A l'Isle Sur la Sorgue, autre ambiance, c'est un fabricant de batteries, caisses claires et percussions qui est installé depuis une quinzaine d'année. On trouve aussi des luthiers spécialistes des guitares manouche, flamenca ou même un luthier spécialiste de la mandole.

Mandoles, flageolets et kalimbas conçus à Villes-sur-Auzon

La mandole, c'est un instrument entre la mandoline et le luth. Le fabricant est installé à Villes-sur-Auzon. On trouve aussi à Villes-sur-Auzon un spécialiste des flûtes à bec et des flageolets. Philippe Bolton taille et tourne ses flutes à bec avec des buis centenaires du Ventoux. Plus exotique, on fabrique aussi à Villes-sur-Auzon des kalimbas, des instruments africains avec lames de métal jouées avec les doigts.

Hautbois et basson résonnent avec le roseau de Vaucluse

Le Vaucluse produit de la musique aussi dans la plaine Avec une plante qu'on trouve partout autour des cours d'eau et roubines : les cannes de Provence. Ce roseau est une plante envahissante mais elle fait le bonheur des musiciens pour le hautbois, le cor anglais, le basson. C'est avec ces roseaux que la société Aillaud fabrique à Sarrians les anches, de fines lamelles de roseau qui vont vibrer dans la bouche du musicien pour produire les notes. C'est en ce moment, en hiver, que les roseaux sont récoltés. Il leur faudra sécher deux ans avent d'être montés sur les instruments. L'orchestre Philharmonique de Radio France joue avec ces roseaux de Provence sur les plus grandes scènes du monde.