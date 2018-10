Plus d'un quart des seniors de plus de 60 ans n'utilisent jamais internet, affirme une étude réalisée par l'association Les petits frères des pauvres, qui appelle à un "plan national" de lutte contre "l'exclusion numérique des personnes âgées".

Le taux de non-connexion au réseau monte à 59% pour les plus de 85 ans.

France

Les personnes âgées et le numérique, c'est une histoire d'amour un peu timide jusqu'à présent. L'association Les petits frères des pauvres aimerait accélérer les choses. Elle vient de publier une enquête d'opinion qui montre que 27 % des plus de 60 ans n'utilisent jamais internet. Le taux monte à 59 % chez les plus de 85 ans.

Vers un plan national contre l'exclusion numérique ?

L'association dénonce une forme d'«exclusion numérique» qui «met un nombre important de nos aînés encore plus en marge de la société et les isole davantage dans notre monde hyper connecté». Elle demande au gouvernement un plan national : développer des formations et des connexions wi-fi dans les maisons de retraite.