Chiffre du jour : 29 débuts de noyade en Vaucluse en 2019

Département Vaucluse, France

Les pompiers sont sur tous les fronts : celui des incendies, des accidents de la route, des randonneurs perdus mais aussi des noyades. Depuis le début de l'année, ils sont intervenus 29 fois en Vaucluse pour des débuts de noyade, dont 16 rien que cet été. Au moins une personne a ainsi perdu la vie : une fillette de 2 ans et demi, dans une piscine privée de Mornas. Mais heureusement, la plupart des accidents ne sont pas fatals. Dernier en date, à Mornas encore, dans la piscine du camping, une jeune fille de 12 ans a fait un malaise dans l'eau et des pompiers en vacances ont pu la sortir avant l'arrivée de leurs collègues.

Des cours de natation gratuits pour les enfants

La période estivale, la plus à risque, s'achève mais les pompiers restent prudents toute l'année puisque les noyades représentent la première cause de mortalité par accident de la vie courante chez les moins de 15 ans, surtout dans les piscines privées. Entre 2015 et 2018, on constate une recrudescence des noyades accidentelles, ce qui a poussé le gouvernement à prendre le taureau par les cornes. La ministre des Sports a lancé en avril le plan "Aisance aquatique" avec des cours de natation gratuits pour les enfants de 4 à 12 ans. Cet été, 9 piscines de Vaucluse ont joué le jeu : Valréas, Monteux, le Pontet, Orange, Avignon ou encore Vaison-la-Romaine.

à lire aussi Des cours de natation gratuits à la piscine de Vaison-la-Romaine