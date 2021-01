Chiffre du jour : 3.000 ballons offerts par le département de Vaucluse aux clubs sportifs

Le conseil départemental de Vaucluse offre 3.000 ballons, qu'ils soient rond ou ovale, aux clubs sportifs du département. Des ballons de foot, de volley, de basket, de rugby à 15, de rugby à 13 et de hand. Ça fait rêver non ? Parce que le sport, pour l'instant, c'est dans nos têtes. Le sport collectif est interdit pour les amateurs et c'est parti pour durer. Du sport, il y en a bien à la télé mais sans spectateurs, comme en ce moment le mondial de hand.

Un coût non-négligeable pour les clubs

Ce don de ballons coûte 40.000 euros au département. Ils sont distribués à 155 clubs et bénéficieront à plus de 18.000 licenciés, quand la vie sportive reprendra son cours. Cela peut paraître anecdotique mais ces équipements coûtent cher : une cinquantaine d'euros pour un bon ballon de basket, une trentaine pour un ballon de hand, un peu moins pour du foot.

Pour les clubs, sortir cette somme en ce moment est encore plus difficile alors que les licences sont en chute libre et que les recettes annexes sont inexistantes, comme la buvette du dimanche matin par exemple, sur les terrains de foot. Des sports collectifs que même les enfants ne peuvent plus pratiquer puisqu'ils sont interdits de la maternelle à la fac, jusqu'à nouvel ordre. Les profs dénoncent des règles excessives et décrivent une détérioration de la condition physique de leurs élèves, moins vifs, moins coordonnés, plus gros. Vivement que les clubs rouvrent, que les matchs reprennent et qu'on retrouve tous la forme et la santé.