Chiffre du jour : 3 buts pour la première victoire en Ligue 1 d'Arles Avignon en 2010

Au parc des Sports d'Avignon le 6 Novembre 2010., l'AC Arles Avignon joue la 12eme journée du championnat. C'est la première - et unique - saison de l'AC Arles Avignon en ligue 1. Le club n'a gagné aucun match jusqu'à ce 6 novembre. L'AC Arles Avignon mène 2-1 à la mi-temps face au Stade Malherbe de Caen. Puis les normands égalisent jusqu'à un pénalty tiré par Kaba Diawara. 3-2. Le journaliste de France Bleu Vaucluse Philippe Paupert est debout dans la tribune Baranka. Il exulte en direct : "Oulalalala... ca sent la victoire au parc des Sports d'Avignon !"

Trois victoires pour l'unique saison de Ligue 1

L'Ac Arles Avignon n'a gagné que trois matchs dans sa saison, victoire contre Caen en novembre puis en mai contre Toulouse et Lens. L'AC Arles Avignon a aussi encaissé des sévères 5-0 contre Lyon ou Lille. L'équipe peinait sur le terrain mais la gestion du club était aussi à la peine, la passion du président Marcel Salerno ne suffisait pas. Le club était passé en cinq ans du championnat amateur à la Ligue 1.

C'était à l'origine le club d'Arles entrainé par Michel Estevan. Les arlésiens avaient fusionné avec Avignon pour disposer d'un stade aux normes du football professionnel. Michel Estevan avait joué au parc des sports avec l'Olympique Avignonnais mais il a été limogé après des semaines de crise dans le club.

Le recrutement et l'encadrement n'étaient pas à la hauteur de l'élite du football. Les finances non plus puisqu'après deux saisons chaotiques en ligue 2, la DNCG, la direction de la gestion du football, a rétrogradé l'AC Arles Avignon. Le club a ensuite fait faillite et tout simplement disparu.

L'AC Arles Avignon a marqué le football français par son irruption soudaine dans l'élite après trois montées successives mais aussi par ses piètres résultats. On parle encore d'Arles-Avignon sur les réseaux sociaux... rarement pour des compliments, c'est surtout pour des insultes entre supporters.

Les couleurs et la devise de l'AC Arles Avignon en 2010 © Radio France - Philippe Paupert

Le parc des Sports d'Avignon en 2010 © Radio France - Philippe Paupert

