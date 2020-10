Chiffre du jour : 30 km de pistes cyclables à Avignon

30 km de pistes cyclables provisoires ont été créés à Avignon. C'est un chiffre qui va grandir puisque la ville veut pérenniser ces itinéraires à vélo. La ville d'Avignon fait partie des très bons élèves du vélo. Après le confinement , Avignon a été une des premières villes à réagir en créant très rapidement des pistes cyclables COVID. C'est écrit au sol en jaune. Parfois les pistes sont apparues dans la nuit : le soir, les vélos étaient au milieu de la circulation des voitures, le lendemain, une bande cyclable était tracée pour les vélos. L'avantage du vélo, c'est que naturellement on pédale à plus d'un mètre de distance donc la distance est respectée pour limiter la transmission du virus. C'est aussi une façon de se déplacer sans risquer la promiscuité du bus ou du tramway. Certaines pistes cyclables étaient prévues depuis longtemps comme celles de l'avenue Monclar. D'autres ont été improvisées comme celle de la route de Tarascon. Cette piste cyclable fait râler le personnel de l’hôpital puisqu'il n'y a plus qu'une seule voie pour les voitures. Une pétition circule pour en finir avec cette piste cyclable et les bouchons qu'elle provoquerait.

D'autres pistes cyclables sont prévues à Avignon

4 km ont été adoptés en conseil municipal samedi. Des pistes en "bidir", c'est le mot des cyclistes pour parler d'une piste bidirectionnelle, on circule dans les deux sens. La mairie prévoit une piste entre les Remparts et l'avenue de la Trillade, une autre entre Réal Panier et Saint Chamand, autre secteur très emprunté par les automobilistes. La tendance est au vélo : la mairie débloque de l'argent pour "Tous à vélo" : une prime de 30 euros pour acheter un vélo d'occasion. Le vélo a de l'avenir : puisqu'il faut complètement revoir le projet de LEO, des élus demandent qu'on reprennent les plans du pont sur la Durance pour y ajouter des voies vélos.