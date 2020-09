Chiffre du jour : 30 piscines publiques en Vaucluse

Les piscines rouvrent peu à peu après quatre mois de fermeture à cause du coronavirus.

On compte 30 piscines publiques en Vaucluse

Les 30 piscines publiques ont été fermées évidemment pendant la crise sanitaire. Elles ont rouvert petit à petit. Parfois avec rendez-vous pour aller nager. Masques obligatoire dans les couloirs et jusqu'au bassin. Evidemment dans l'eau, on nage sans masque. A Avignon, le stade nautique faisait partie des bassins pilotes pour tester les dispositifs en période de coronavirus. Aujourd’hui ce sont les psicine Stuart Mille et Reyne qui rouvrent. Pas de réservations mais le nombre de nageurs est limité à 40 dans le bassin. La semaine prochaine, ce sont les deux autres piscines d'Avignon qui ouvriront. A Sorgues, la piscine est déjà ouverte depuis une semaine. Elle aussi été restée fermée 4 mois... A Sorgues c'est 30 nageurs maximum en même temps dans l'eau.

Pas assez de piscine en Vaucluse

Notre département manque de piscine. En France la moyenne est de 9 bassins de natation pour 100.000 habitants. En Vaucluse c'est 30% de moins avec seulement 6 piscines pour 100.000 habitants. Des professeurs de sports réclament d'ailleurs la construction de deux piscines pour respecter le programme scolaire et apprendre aux collégiens à nager. Ils estiment qu'un élève sur quatre ne peut pas bénéficier de cours de natation à cause du manque de créneaux disponibles. Une situation qui ne va pas s'arranger avec la crise sanitaire puisque le nombre de nageurs est pour l'instant très limité dans les bassins.