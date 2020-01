Chiffre du Jour : 312 délégués à élire à la Mutualité Sociale Agricole en Vaucluse

Département Vaucluse, France

Les élections des 312 délégués de la Mutualité Sociale Agricole ont lieu en ce moment. Il y en a un par canton avec plusieurs collèges des salariés agricoles aux retraités en passant par les employeurs. Ces 312 délégués participeront à la vie de la MSA Alpes-Vaucluse. La structure rassemble le Vaucluse, les Alpes de Haute Provence et les Hautes Alpes. Au total, 83 000 personnes bénéficient de la MSA Alpes-Vaucluse. Il existe 35 caisses de MSA en France.

Remboursements de soins mais aussi aide à l'installation ou au répit des agriculteurs

La caisse Alpes-Vaucluse, ce sont 150 millions d'euros de remboursements de soins ou de médicaments. La MSA prend aussi en charge les accidents du travail. Ca représente 17 millions d'euros pour plus de 1 500 par an avec des indemnités journalières à verser. La MSA verse aussi 30 millions d'euros d'aides au logement, des aides de solidarité ou de handicap à plus de 1 500 personnes.

Des aides spécifiquement destinées au monde agricole sont aussi proposées : 55 exploitants agricoles ont été accompagnés par la MSA dans leur installation. Ce sont plus de 20 heures consacrées à chaque nouvel agriculteur. Il y aussi ceux qui ont "besoin de souffler" selon la formule de la MSA pour évoquer ces agriculteurs qui sont parfois à la limite de la rupture. La MSA leur propose des jours de remplacement. Une centaine d'exploitations sont suivies pour des aides au répit.

Les délégués pour toutes ces mission de la MSA sont élus en ce moment dans chaque canton. Vous votez jusqu’au 31 janvier via internet.