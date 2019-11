Chiffre du jour : 366 euros de gain sur la taxe d'habitation 2019 en Vaucluse.

La Bastidonne, France

366 euros, c'est le gain moyen cette année sur la taxe d'habitation en Vaucluse. C'est une moyenne calculée par les services fiscaux pour les 155 526 foyers fiscaux du département. La taxe d'habitation avait baissé d'un tiers l'année dernière. Cette année, elle doit baisser à nouveau de deux tiers pour 80% des foyers. Mais tous les foyers ne sont pas concernés. Vous avez certainement reçu le courrier pour payer votre taxe d'habitation et vous avez peut-être vu que cette taxe d'habitation a augmenté... peut-être parce que votre situation personnelle a évolué ou parce que vous ne faites pas partie des tranches concernés en fonction de votre revenu. Pour 80% des foyers, 2019 est la dernière année de paiement de la taxe d'habitation. En 2020, ils en seront totalement exonérés. Pour les 20% de foyers restant, la taxe d’habitation sera supprimée en 3 ans, et la dernière année de paiement sera 2022.

366 euros d'économie en moyenne mais le triple à La Bastidonne

On ne paye pas la même taxe d’habitation selon où on habite. En 2023 quand la taxe d'habitation sera complètement supprimée, les habitants de La Bastidonne dans le Luberon économiseront en moyenne 1020 euros. C'est le record du Vaucluse. A Gignac, toujours dans le Luberon, l'économie sera la plus faible du Vaucluse avec seulement 259 euros économisés en ne payant plus cette taxe d'habitation. L'économie moyenne sera de 479 euros à Bollene, 664 euros à Apt, 692 euros à Avignon, 732 euros à Carpentas et 741 euros à Cavaillon.

La direction des finances publiques précise que la suppression de cet impôt n’aura pas d’impact budgétaire pour les collectivités locales. Il sera en effet mis en place des mécanismes de compensation à l’euro près (transfert de part d’imposition entre collectivités, attribution de parts d’un impôt national) garantissant un maintien des ressources des collectivités.