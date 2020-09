Chiffre du jour : 4.000 euros nécessaires pour lancer la réhabilitation du tri postal d'Avignon

Quatre-mille euros : c'est la somme que souhaite collecter l'association du Tri Postal à Avignon, pour réhabiliter les locaux et en faire un "tiers-lieu". Le concept peut parfois manquer de concret, essayons de le clarifier. Ici, il s'agit de l'ancien Tri postal, juste à côté de la gare. Ancien centre de traitement du courrier, c'est aujourd'hui une friche industrielle de 2.500 mètres carré, sur plusieurs étages. L'idée, c'est d'en faire à la fois un lieu culturel, associatif, artistique, éducatif et de travail.

Les prémices d'un projet ambitieux

Oui, mais concrètement ? Pourraient s'y installer l'association Roulons à vélo, un compost, des ruches, des panneaux photovoltaïques, des activités sportives, un atelier numérique, un espace de co-working, etc. Bref, un lieu de rencontres et d'échanges assez ambitieux. Mais avec 4.000 euros, l'objectif du financement participatif, l'association ne pourra que lancer le projet. La somme ne servira qu'à organiser des événements festifs et monter un dossier pour répondre à un appel à projets. Bref, les prémices du commencement d'un début de réhabilitation.

Au-delà, avec 8.000 euros, le tiers lieu peut lancer des études pour mettre aux normes le bâtiment et aménager des pièces pour pouvoir travailler sur place. Voilà des années que le projet est lancé. Le tri postal n'est plus en activité depuis 1992. Entre 2003 et 2013, il est devenu un lieu d'accueil des sans-abris. Il a ensuite accueilli une permanence d'architectes et depuis 2015, l'association s'active pour réinventer le lieu.