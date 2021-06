Chiffre du jour : 4 millions de touristes se pressent chaque année dans le Vaucluse

Le Vaucluse accueille, chaque année (comprendre : année normale, sans covid), quatre millions de touristes. Ils trouvent sur place une offre d'hébergement dense et variée, avec plus de 200.000 lits.

Le tourisme est un secteur-clef de l'économie locale, qui engendre près d'un milliard et demi d'euros de retombées. Et le conseil départemental a pour vocation de soutenir les professionnels via une agence dédiée, Vaucluse Provence Attractivité.

Cette année, le Département a fort à faire pour aider le secteur. Le tourisme a énormément souffert de la crise sanitaire. Alors le conseil départemental se retrousse les manches.

Attirer encore plus de monde

D'abord, il investit un million d'euros dans l'opération "chéquier vacances", initiée par la Région. L'idée est simple. Il s'agit de distribuer des bons de cinq cents euros à des salariés, des premiers de cordées (caissiers, livreurs, petits commerçants), avec une condition : qu'ils les dépenser ici, en Provence.

Le Département participe aussi à une grande campagne de publicité qui vante les mérites du Midi. Le slogan est clair : "On a tous besoin de sud". La campagne, déclinée dans la presse, à la télé et par affichage, a coûté au total deux millions d'euros, financés - en partie - par le Département de Vaucluse.

La collectivité s'attache aussi à développer les nouvelles tendances recherchées par les visiteurs, notamment le cyclotourisme. Pour ça, le Vaucluse a un atout incontournable, le Ventoux. Le géant de Provence accueille déjà 700.000 personnes par an (autant que le château de Chambord), dont 120.000 cyclistes. Pour faciliter la circulation, le conseil départemental est en train de réaménager le sommet - il peut le faire, puisque l'entretien des routes est aussi une compétence du Département.