Chiffre du jour : 400 mètres de long pour la nouvelle piste de BMX à Bollène

Bollène, France

La commune de Bollène vient d'inaugurer sa toute nouvelle piste de BMX. C'est l'une des plus vastes de France, avec une longueur de 400 mètres. À peine inaugurée, elle est déjà réputée comme un équipement rare en France et de grande qualité. De l'aveu même des professionnels du cyclisme réunis il y a quelques jours pour l'inauguration, elle permettra à la fois d'être rapide et technique. Les premiers pilotes viennent de la tester et ils sont ravis, à l'image de Sylvain André, champion de France et du monde en 2018.

Une piste de BMX pour des compétitions de niveau international

Il a fallu un an de travaux pour obtenir cette piste, également dotée d'une butte de départ à plus de 5 mètres de haut. Elle est en accès libre mais les 34 licenciés du club de BMX de Bollène vont probablement y passer tout leur temps libre. Par ailleurs, elle ne devrait pas tarder à accueillir des compétitions de haut niveau. Elle est justement reconnue par l'Union cycliste internationale comme une piste de niveau 3, autrement dit pour des compétitions de niveau national ou international.

En plus de cette piste, un autre équipement est en train de sortir de terre pour les deux roues, juste à côté : un anneau, un vélodrome en fait, prêt dans les prochains mois.