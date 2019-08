Chiffre du jour : 47 interventions des pompiers du GRIMP de Vaucluse depuis le début de l'année

Département Vaucluse, France

France Bleu Vaucluse parle d'eux presque toutes les semaines : les pompiers du GRIMP, pour groupe de reconnaissance et d'interventions en milieux périlleux. Depuis le début de l'année, ils sont intervenus 47 fois en Vaucluse. La majeure partie de leur travail se concentre sur des sites naturels : le Mont Ventoux, le Luberon, les dentelles de Montmirail et surtout le Toulourenc. Ils sont intervenus dix fois dans ces gorges, très fréquentées par des touristes souvent peu informés des dangers du site et donc mal équipés.

Une soixantaine de pompiers du GRIMP en Vaucluse

Parmi leurs dernières interventions, l'une a eu lieu à Cavaillon début août : un randonneur est tombé en via ferrata, il s'est retrouvé accroché simplement à la paroi son baudrier et il a fallu le remonter avec d'immenses précautions. Les pompiers du GRIMP interviennent aussi en milieu urbain : sur des toits, des grues, ou dans des cours intérieures impossibles d'accès.

En plus des compétences partagées par tous les pompiers, ils ont un savoir-faire et une formation supplémentaires d'au moins dix entraînements collectifs. Ils sont équipés de baudriers, de casques, cordes, mousquetons etc. Mais même si leurs techniques s'inspirent de l'alpinisme, ils ne sont ni pompiers de montagne ni spécialistes en spéléologie. Ils sont une soixantaine en Vaucluse et animent une page Facebook : GRIMP 84 sur laquelle ils racontent toutes leurs interventions, photos à l'appui, toujours impressionnantes.