Chiffre du jour : 500.000 masques

500 000 masques ont été assemblés à Pernes-Les-Fontaines, cousus par l'association Ugoline. Le masque est maintenant obligatoire dans les entreprises, dans les rues des communes de plus de 9 500 habitants en Vaucluse. Même à l'école le masque est obligatoire. Ugoline va d'ailleurs offrir 1200 masques aux élèves du collège Dauche de Pernes-Les-Fontaines. Même si le masque devient obligatoire, le pic est passé estime la directrice de l'association qui avait mobilisé une quinzaine de couturières au printemps pour pouvoir assembler et coudre les masques. Ugoline a fourni beaucoup de mairies de Vaucluse, des mairies aussi en région parisienne mais également des pharmaciens de la région.

Ugoline (Pernes Les Fontaines) offre deux masques aux collégiens de la commune

En ce moment, le rythme de production est de 3 000 masques par semaine à Pernes-Les-Fontaines. Avec des améliorations: Ugoline est passé du masque trois couches au masque deux couches. C'est plus facile pour respirer. 15 euros les cinq masques lavables en tissus, c'est moins cher que les masques chirurgicaux. L'association attend d'ailleurs une nouvelle certification pour garantir des masque lavables 20 fois. Ugoline a cousu des masques 7 jours sur 7 au plus fort de la crise. Les couturières sont encore prêtes à assembler des masques.

Ikone (Sorgues) ne veut pas faire de commerces sur le coronavirus

A Sorgues aussi, on a vendu des milliers de masques mais l'esprit a changé. La société Ikone ne veut pas profiter de la situation. Cette entreprise est une professionnelle du textile, spécialiste notamment de l'impression et de la personnalisation de tee shirts. Depuis la crise, l'entreprise a vendu 200 000 masques. Ikone a fait appel à son réseau de fournisseurs pour trouver du tissus en France ou ailleurs en Europe. Des couturières de la région ont aussi été sollicités pour coudre 8000 masques mais Ikone ne veut pas surfer sur le marché du masque, "intellectuellement ca nous dérange, profiter de la situation, ce n'est pas nos valeurs". Alors les masques restent en vente mais uniquement pour ceux qui sont déjà clients de l'entreprise de Sorgues. Ikone ne va pas démarcher de nouveaux clients. "On ne va pas quand même faire de commerce sur un risque" argumentent les dirigeants d'Ikone à Sorgues..