À la rentrée de septembre prochain, 579 élèves supplémentaires seront inscrits dans les collèges et les classes SEGPA de Vaucluse. Cette augmentation inquiète le syndicat Force ouvrière qui réclame des créations de postes d'enseignants en conséquent.

Chiffre du jour : 579 élèves en plus en septembre dans les collèges de Vaucluse

Département Vaucluse, France

En septembre 2020, 579 élèves supplémentaires seront inscrits dans les collèges et les classes SEGPA de Vaucluse. Le syndicat Force ouvrière constate que c'est l'augmentation la plus forte de l'académie Aix-Marseille. L'inspection confirme que face à cette hausse des inscriptions, 10 postes d'enseignants sont créés. Mais selon FO, il en faut au moins 30 de plus.

FO ajoute qu'il est nécessaire d'ouvrir 22 classes supplémentaires pour éviter la surcharge et rester à une moyenne de 25 élèves. Selon le syndicat, le nombre d'heures allouées aux établissements est en baisse dans une quinzaine de collèges du département, alors que les effectifs risquent d'augmenter.

Nombreux motifs de colère chez les enseignants

Cette inquiètude s'incrit dans un contexte déjà tendu au sein de l'Education nationale, au-delà de la carte scolaire qui pose problème comme chaque année. Depuis le début de la mobilisation contre la réforme des retraites, les profs sont en première ligne des cortèges, tous niveaux confondus. Au lycée, les enseignants se mobilisent contre la réforme du bac, notamment les épreuves de contrôle continu, ils estiment que les élèves ne sont pas suffisamment prêt. Les directeurs et directrices d'école se mobilisent aussi. Ils se disent surchargés de taches administratives éloignées des missions d'éducation. Force Ouvrière appelle donc à manifester ce jeudi, nouvelle journée de mobilisation interprofessionnelle.