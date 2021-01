Chiffre du jour : près de 59.000 personnes de plus de 75 ans en Vaucluse

La population de Vaucluse vieillit. Près de 59.000 personnes ont plus de 75 ans. Les démographes estiment que dans 10 ans, plus de 80.000 personnes auront dépassé cet âge en Vaucluse. Avec des conséquences sur l'emploi et les structures d'accueil car la perte d’autonomie va augmenter.

La vaccination des personnes de plus de 75 ans débute lundi. En Vaucluse, ce sont près de 59.000 personnes qu’il faut vacciner. C’est comme s’il fallait vacciner tous les habitants de Cavaillon et de 15 communes alentours jusqu’à Lourmarin. Les personnes âgées de plus de 75 ans représente 10,6% de la population en Vaucluse. Comme partout en France, la tendance est à la hausse. Ça s’explique par le vieillissement des baby-boomers et par l’amélioration de l’espérance de vie. Les démographes ont inventé un mot pour parler de cette augmentation de la population aux cheveux blancs : la gérontocroissance. Dans 10 ans, l’INSEE estime que plus de 80.000 personnes auront dépassé les 75 ans en Vaucluse.

Plus de 8.000 emplois à créer

En 2030, les démographes de l'INSEE estiment que les séniors représenteront un tiers de la population et 4 seniors sur 10 auront 75 ans. Le niveau de vie des séniors de Vaucluse est le plus bas des départements de notre région. Le revenu médian annuel des personnes de plus de 75 ans est de 21.200 euros en Vaucluse. Le nombre de personnes âgées en perte d'autonomie devrait augmenter de 30%. Après 75 ans, 7 personnes sur 10 seraient confontés à cette perte d'autonomie. Il faudra donc augmenter le budget de l'allocation personnalisée d'autonomie. Avec 12 100 bénéficiaires de l’APA, toutes les places dans les établissements seraient occupées par des seniors en perte d’autonomie. Au total, il faudra dans 10 ans, 8 100 emplois pour prendre en charge les seniors en perte d’autonomie en Vaucluse.