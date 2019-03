Chiffre du jour : 60 euros dépensés chaque jour par touriste à vélo en Vaucluse

Vaucluse, France

Un touriste en vélo dépense en moyenne 60 euros par jour en Vaucluse. 90 euros même pour les touristes étrangers qui pédalent en Vaucluse. Plus de 200.000 vélotouristes choisissent de découvrir le département à deux roues chaque années. Le Vaucluse fait partie du Top 5 des destinations vélos en France. Il y a bien sur le Ventoux, un mythe pour les amateurs de cyclisme mais le Lubéron à vélo séduit aussi : plus de 70 000 passages relevés sur la véloroute du Calavon. Le réseau Vélo Loisirs Provence est en assemblée générale lundi. C'est un réseau de 18 loueurs de vélo et d'une centaines de partenaires, du guide à vélo à l’hôtelier qui propose un hébergement ou un menu cycliste. La saison se prépare parce qu'il y a des enjeux économiques: le vélo, c'est une recette annuelle de 12 millions d'euros en Vaucluse et plus de la moitié des professionnels du tourisme en Lubéron disent qu'ils élargissent leur saison grâce à la clientèle vélo.

Le VTT en pente ascendante

Les cyclistes donnent la priorité au sorties courtes, ils sont 85% à rouler une demie journée, ce qui laisse du temps pour découvrir des villages, des restaurants des vignobles... et donc consommer local. Pour les sorties longues ou sur plusieurs jours, 35% des touristes se lancent sur l'itinéraire "Autour du Luberon", une boucle de 236 km de Cavaillon à Forcalquier. Le Vaucluse attire aussi des touristes à VTT. Le Luberon à vélo c’est 500 km de circuits VTC balisés et 380 km d’itinéraires VTT. Le VTT c'est un secteur en pleine expansion : 1 vélo vendu sur 2 est un VTT. Les cyclistes tout terrain dépensent en moyenne 70 € par jour pour des séjours de 3 à 5 jours. La Grande Traversée VTT du Vaucluse attire les cyclistes de bon niveau mais la pratique se développe de plus en plus. 220 km d'itinéraires sont balisés pour tous les niveaux et labellisés par la fédération de cyclisme sur le Ventoux. Les cyclistes à VTT restent 3 à 5 jours en Vaucluse.