Chiffre du jour : 612.601 euros, la somme récoltée au profit du Téléthon l'an dernier en Vaucluse

Les manifestations actuelles vont-elles peser sur le résultat final du Téléthon 2018 qui débute ce vendredi ? C'est à craindre. D'où la nécessité de se mobiliser encore plus pour la recherche médicale contre les maladies génétiques (plus de 600.000 euros collectés l'an dernier.)

Vaucluse, France

C'est le chiffre du jour qu'il faut dépasser cette année : 612.601 euros, c'est la somme importante récoltée l'an dernier en Vaucluse au profit du Téléthon. On espère évidemment un aussi bon résultat à partir d'aujourd'hui pour l'édition 2018, mais cela risque d'être plus compliqué, en pleine mobilisation des gilets jaunes et de la colère lycéenne. À Avignon, le village des associations qui devait se tenir sur le parvis du Palais des Papes a été annulé pour des raisons de sécurité. À Paris, l'émission de France Télévision qui devait être diffusée en direct de la place de la Concorde a finalement été rapatriée au calme et en studio.

Priorité aux dons par téléphone et sur internet

Le 3637 est accessible à partir de ce soir 19 heures. Vous pouvez aussi adresser vos dons via internet sur le site du Téléthon. Plus que jamais, les organisateurs comptent sur ces plateformes pour compenser le manque à gagner et l'absence des défis car l'argent récolté habituellement sur le terrain représente une part non négligeable de la collecte finale.

L'an dernier, plus de 89 millions d'euros avaient été récoltés en France, un chiffre déjà en baisse en raison de la retransmission de l'hommage à Johnny Hallyday. Cette édition 2018 est placée sous le signe de l'espoir de guérison. L'espoir est permis à condition de récolter le plus d'argent possible. Alors avec ou sans gilets jaune, aucune d'hésitation : composez le 36 37 !