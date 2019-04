Chiffre du jour : 62 plantes protégées en Vaucluse

Avignon, France

62 espèces de plantes sont protégées en Vaucluse. Avec le printemps, les beaux jours, nous sommes nombreux à nous promener en Vaucluse pour admirer ces fleurs... mais attention beaucoup de plantes sont protégées car elles sont menacées de disparition. Plante protégée, ça veut dire que la cueillette, l'arrachage et la vente sont strictement interdits. Et attention, ce n'est pas parce qu'on croise plusieurs pieds d'une même plante pendant une balade, que vous pouvez quand même vous servir en vous disant "ça va... il y en a d'autres"... Et ce ne sont pas les plantes les plus spectaculaires qui sont menacées. C'est le cas du discret cerfeuil noueux ou de la gagée des prés, une petite fleur jaune des prairies. Sur le Ventoux, on trouve trois plantes qui ne poussent que sur le Ventoux. Il est évidemment interdit de les cueillir et même de marcher sur l'euphorbe de Loiseleur, l'alysse à feuille en coin ou le silène de Pétrarque.

9.000 euros d'amende si vous cueillez ces plantes protégées

La cueillette des ces plantes protégées est punie de 9 000 euros d'amende, le double en cas de récidive. Ce sont des sanctions pénales avec jusqu'à 6 mois d'emprisonnement. La notion de plante protégée est valable pour un domaine public er privé. En clair, même si vous êtes dans une prairie qui vous appartient, vous ne pouvez pas cueillir une plante protégée. Il y a aussi en Vaucluse des zones ou toute cueillette est interdite, quelle que soit la plante: ce sont les réserves biologiques intégrales. Aucune intervention de l'homme n'est possible. Vous pouvez seulement cheminer sur les sentiers sans rien cueillir. Cela concerne 900 hectares sur le versant nord du Ventoux, 300 hectares de forêt de hêtres à Lagarde d'Apt ou encore 900 hectares dans le Petit Lubéron. Mais toutes ces interdictions n'empêchent pas de profiter de la beauté de ces plantes ! La cueillette photographique est aussi une façon de saisir leur beauté et de l'emporter chez soi sans risque d'amende et surtout sans risque pour la plante !